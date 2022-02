Según la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), el año pasado un total de 13.265 niñas y niños fueron desplazados de sus territorios, eso significa más del doble de 2020. El Dane, por su parte, señala que casi seis de cada diez niñas y niños están en condiciones de pobreza monetaria y que un preocupante número no tiene comida en su mesa, ya que 30 por ciento de los hogares no consume las tres comidas al día. Una cifra que llega al 70 por ciento en ciudades como Cartagena.



Los impactos del conflicto armado y de la pobreza en la población menor de 18 años son algunos de los aspectos que tienen en alerta a 200 organizaciones y redes de la sociedad civil, que desde 2017 se unieron en la coalición NiñezYA. Por eso el próximo 2 de marzo presentarán ante representantes de equipos programáticos de campañas a Congreso y Presidencia, padres de familia, consejos de juventud, empresarios y líderes de opinión, entre otros, la preocupante situación de la niñez.



“A pesar de los grandes avances normativos y del desarrollo de políticas públicas en el país, la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia y la adolescencia sigue siendo una materia pendiente para varias poblaciones en diferentes regiones de Colombia. Esta situación nos ha llevado a establecer unas prioridades en diez asuntos que son impostergables para el bienestar de la niñez, que buscaremos que sean incluidos tanto en los programas de gobierno de los candidatos a la Presidencia de la República como en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de quien sea elegido. Se requieren recursos técnicos, humanos y financieros para hacer realidad el bienestar de la niñez en todo el territorio colombiano”, señala NiñezYA.

Para el evento ‘La niñez no da espera’, que se realizará en el Politécnico Grancolombiano en Bogotá con el apoyo de EL TIEMPO y Caracol Radio, viajarán a Bogotá niñas y niños de Antioquia, Arauca, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Nariño y Valle, quienes contarán de primera mano qué está ocurriendo en sus regiones. “En mi región vemos mucho el maltrato a los niños por parte de los padres. Me gustaría hacer un llamado para que se enfoquen más en los niños, ya que son los que más necesitan ayuda y enfocarnos en darles charlas a las familias, terapias, que se haga mayor seguimiento y acompañamiento”, cuenta Jessica Paola Jiménez, de Montería, quien viajará al encuentro.



Ese llamado de dar prioridad en las elecciones a los asuntos que no dan espera para que se garanticen los derechos de la niñez es el que harán las organizaciones durante el evento, que se realizará en el Politécnico Grancolombiano en Bogotá y cuenta con el apoyo de EL TIEMPO y Caracol Radio.



