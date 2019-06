23 países de Iberoamérica se unen por la primera infancia

Este martes se realizó en Bogotá la primera reunión de la Red Iberoamericana de Primera Infancia con expertos de más de 20 países para lanzar un programa que velará de manera integral por los niños de 0 a 6 años. La red es coordinada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

El Programa Iberoamericano de Primera Infancia consiste en conocer las iniciativas, políticas y metodologías de los gobiernos y apoyarlos para mejorar su atención de manera integral.



Según Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, “el acompañamiento es a nivel global pues no solo se va a realizar con los ministerios de educación, sino en salud, con entidades de bienestar familiar e, incluso, con otros programas realizados por las primeras damas”.

Esta etapa en América Latina tiene baja cobertura y calidad. Algunos países como Chile, Argentina, Uruguay y Colombia, siempre se han preocupado en este ámbito

El programa surgió a partir de dos preocupaciones. Según el Secretario, “las inversiones que se hacen en primera infancia son las que más tienen beneficios a largo plazo a nivel personal y social. Además, es la etapa evolutiva de los niños de 0 a 6 años en las cuales se configura todo su sistema cerebral”.

Expertos de los 23 países en la primera reunión de la Red Iberoamericana de Primera Infancia . Foto: OEI Mariano Jabonero, secretario general de la OEI. Foto: OEI

“Esta etapa en América Latina tiene baja cobertura y calidad. Algunos países como Chile, Argentina, Uruguay y Colombia, siempre se han preocupado en este ámbito pero los demás aunque la cobertura educativa en primaria y básica es del cien por cien, en primera infancia no es así”, dijo.



Jabonero destacó la labor de Colombia con los programas de Cero a Siempre y Leer es mi Cuento, los cuales otros países han tomado como referencia. “Esta fue una gran experiencia con la formación del lector desde la primera infancia y no es solo saber leer y escribir porque muchos no tienen la edad para ello sino que desarrollen una actitud afectiva cuando su familia les lee cuentos”.

La red, que surgió en septiembre del año pasado solo con Chile, Paraguay y Brasil, realizará reuniones periódicas y a finales del 2020 se evaluará el cumplimiento con los 23 países adscritos que incluyen, además de los latinoamericanos, a España, Portugal y Andorra.



El miércoles 12 de junio se realizará el seminario internacional Educación en Primera Infancia en la era digital en el Auditorio ICBF en Bogotá. En este evento los expertos de Paraguay, España, Chile, México y Colombia compartirán las iniciativas que implementan en el ámbito educativo y con las tecnologías de la información y la comunicación.

