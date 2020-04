La niñez: pilar fundamental de Colombia / Opinión

Este 25 de abril celebramos el día de los niños y las niñas, fecha que nos invita a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como sociedad por los más pequeños y, a la vez, los más importantes. Esta época, en la que la covid-19 nos ha puesto frente a uno de los retos colectivos más grandes de la historia reciente, exige que esa reflexión sea mucho más profunda y, sobre todo, más efectiva.

Hoy, a los adultos se nos hace un llamado ético e histórico para redoblar nuestros esfuerzos de protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para construir un mejor futuro en su favor.



Hace varios años nuestros mandatos legales son claros en favor de los niños y niñas. Desde 1991, la Constitución dispuso de manera clara y directa que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Dicha norma de carácter superior ha sido reiterada en otras disposiciones legales, como los artículos 8, 9 y 10 del Código de Infancia y Adolescencia, donde se resalta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la corresponsabilidad de toda la sociedad en el cuidado, protección y garantía de sus derechos.



¿Qué tanto estamos llevando esos mandatos a la práctica? ¿Hemos apropiado de manera real y efectiva estos principios, o se trata de adornos maravillosos de normas y disposiciones?



Las cifras que nos ayudan a responder estas preguntas son alarmantes y dolorosas. En el marco de la Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, realizada por el gobierno del presidente Duque, se evidencia que el 41 por ciento de ellos ha sufrido algún tipo de vulneración de sus derechos, bien sea por maltratos físicos, psicológicos, sexuales o por negligencia en la atención de sus necesidades y, aún más escandaloso, es que el 72 por ciento de esas vulneraciones ocurrieron en sus hogares. Esto es sencillamente vergonzoso para nuestra comunidad.



La coyuntura actual nos obliga a estar aún más alertas. Si la mayoría de las violaciones de los derechos de nuestra niñez ocurren en el hogar, los riesgos han aumentado ahora, cuando millones de hogares deben confinarse en casa. No en vano, entre el 12 de marzo y el 21 de abril, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hemos recibido más de 15.850 solicitudes y reportes asociados a violencias contra niños, niñas y adolescentes.



En el marco de dichas denuncias, hemos actuado con contundencia y hemos abierto cerca de 2.000 procesos para restablecer sus derechos.



Es lamentable que aún muchos adultos no entiendan que algunas dinámicas de nuestras comunidades han dejado de funcionar, sobre todo aquellas basadas en la violencia y la falta de empatía. El planeta no soporta más crueldad, mezquindad y vanidad.

Son ellos quienes pueden cambiar la cultura, las dinámicas y transformar la humanidad, en momentos en que tanto lo necesitamos. FACEBOOK

Los niños, niñas y adolescentes deben estar en el centro y ser el pilar de nuestra sociedad por múltiples razones. La primera, porque son vulnerables y hay un imperativo moral para protegerlos de la fuerza y bestialidad de algunos adultos. La segunda, porque son ellos quienes pueden cambiar la cultura, las dinámicas y transformar la humanidad, en momentos en que tanto lo necesitamos. Y, por último, porque su resiliencia los hace, a pesar de las circunstancias o las cicatrices, capaces de perdonar, levantarse y transformar.



Poner a la niñez y la adolescencia en el centro nos exige ser una sociedad dispuesta a jugarse la vida por ellos. Hacer respetar los derechos de nuestra niñez, que también implica el proteger y garantizar los recursos destinados a forjar un futuro transformador, es el reto que nos debe convocar a todos. La recompensa será un futuro más equitativo, justo y radicalmente solidario.



Desde el gobierno del presidente Iván Duque, y desde el ICBF, somos los primeros en comprometernos con la niñez, la adolescencia y la juventud no solo para hacer de los hogares el lugar más seguro, sino de Colombia un país “al alcance de los niños y niñas”.



Acompáñenos a cumplir esta meta. Contamos con usted.

LINA ARBELÁEZDirectora general del ICBF