Operadores del Icbf ahora serán elegidos con inteligencia artificial

El Instituto Colombiano de Bienetar Familiar (Icbf) lanzó la plataforma Betto, una herramienta que servirá a la entidad para seleccionar a los operadores que prestan el servicio de primera infancia en el país.



Se trata de un software con inteligencia artificial con el que se fortalecerá el proceso de contratación y ayudará a evaluar y seleccionar a los mejores operadores en el país. De acuerdo con la entidad, la herramienta no solo facilitará la toma de decisiones, sino que busca dar más transparencia al proceso y ayudar a que estos servicios lleguen a las poblaciones más vulnerables.



Así lo explicó Lina María Arbeláez, directora del Icbf: “Lograremos procesos ágiles, analizando el índice de desempeño de cada operador, su capacidad operativa y financiera, otorgando puntajes adicionales cuando los operadores no tengan sanciones. Utiliza la inteligencia artificial para recolectar y agrupar la información, tomar decisiones y facilitar los procesos de evaluación y selección de los operadores”.



Esto quiere decir que de ahora en adelante la decisión de cuáles serán los prestadores de servicios a menores de 0 a 5 años en el país ya no serán las direcciones regionales sino que se realizará por medio de los datos arrojados por Betto (acrónimo de Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad).



De esta forma se busca que la atención a esta población no solo sea de la más alta calidad, sino que también haya un mayor control del uso de los recursos públicos destinados a los niños y niñas del país.



Según Bienestar Familiar, la estrategia ya ha dado resultados positivos, como lograr que para la vigencia de 2021 se priorice la atención de 161.500 niñas y niños que a la fecha no habían podido acceder a la educación inicial y se encuentran en zonas rurales o rurales dispersas, y con altos índices de pobreza multidimensional.



El desarrollo de la plataforma contó con el apoyo de varios organismos nacionales e internacionales. “El apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Unicef y de empresas de informática internacionales, así como de Colombia Compra Eficiente fueron determinantes para la creación de BETTO”, sostuvo Arbeláez.



Durante el lanzamiento de la herramienta estuvo presente el presidente Iván Duque, quien señaló que la nueva plataforma sirve como “un llamado a la acción y es un vehículo de transparencia para que la contratación que adelanta el Icbf, orientada a la atención de los niños de Colombia, se cimente en la trazabilidad y escrutinio integral de los recursos”.



Y añadió: “Un país debe poner en el centro de sus prioridades, políticas públicas y desarrollo a la niñez para generar en el tiempo transformaciones estructurales”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

