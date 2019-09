Cuáles son los dos oferentes para la millonaria licitación del Sena

Luego de un polémico proceso para conocer a los interesados en participar de la millonaria licitación del Sena para renovar su infraestructura TIC de sus 33 sedes de todo el país, la institución académica informó que se recibieron dos propuestas.

La recepción de propuestas cerró en la noche del martes 3 de agosto, después de que el Sena suspendiera la licitación en dos ocasiones tras la recomendación de la Procuraduría General de la Nación.



A la licitación, cuyo monto supera los 720.000 millones de pesos, se presentaron Colombia Telecomunicaciones y Unión Temporal Gestión Integral Sena, un consorcio conformado por Comcel y Carvajal Tecnología y Servicios.



Carlos Mario Estrada, director del Sena, ha sostenido en declaraciones ante medios de comunicación que había por lo menos 40 firmas interesadas en participar.



"El Sena procederá a la evaluación de las propuestas con el apoyo de la Universidad Nacional y el proponente que cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, será el adjudicado", explicó el centro académico en un comunicado.



El proceso, que busca un contratista (integrador-operador) que brinde servicios como telefonía móvil, conectividad y redes LAN-WAN cableado estructurado, entre otros, es una de las licitaciones más grandes en materia de tecnología en América Latina, según Estrada.



Sin embargo, el proceso no ha sido sencillo. Aunque el Sena defiende que la licitación ha sido transparente -y de hecho presentó un informe de la Universidad Nacional que está haciendo asesoría y acompañamiento para la licitación-, algunos oferentes reclamaron que los pliegos y condiciones están hechos para que el contrato sea adjudicado a una empresa en particular.



Incluso, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, le pidió a esa entidad educativa frenar el proceso porque "ese tipo de licitaciones son complejas por los temas técnicos y, hasta ahora, el Sena no había atendido las observaciones y recomendaciones hechas por el ente de control".



Según el cronograma del Sena, la audiencia de adjudicación será el 10 de septiembre. Estrada advirtió que la firma del contrato y la migración de los nuevos equipos se debe realizar antes del 31 de diciembre de este año, de lo contrario es posible que la entidad se quede, por ejemplo, sin internet y sin conectividad.



