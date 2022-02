El Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) inauguró este lunes en Santo Domingo una reunión de dos días, encabezada por el secretario general del organismo, Mariano Jabonero, quien apostó por una educación de más calidad y más inclusiva.



El compromiso con una mejor educación por parte de los países iberoamericanos "es ahora o nunca", advirtió el secretario general de la OEI, refiriéndose al "impacto durísimo" que la pandemia "ha tenido en nuestra economía, nuestra salud, nuestra cultura y nuestra educación".



"No hay una vuelta atrás. Tenemos que ir al futuro diferente, innovador, transformador, un futuro que asegure mejores niveles de educación para todos y para todas con más calidad y más inclusión", dijo Jabonero en el acto de apertura, al que asistió el ministro de Educación dominicano, Roberto Fulcar.



Jabonero señaló que al llegar la pandemia, más del 40 por ciento de América Latina no tenía conectividad en sus casas, lo que supuso un problema para la implementación de los sistemas de educación a distancia.



Ahora, para construir un modelo híbrido, el Consejo Asesor de la OEI propone varias fases: "la vuelta a la educación presencial, evaluar las pérdidas de aprendizajes junto a un sistema de recuperación", expresó Jabonero.



La IV reunión del Consejo Asesor de la OEI analizará estos dos días los desafíos que enfrenta la región en materia educativa en el contexto de pospandemia. Cuenta con la participación de más de 30 especialistas de alto nivel en educación de los países de Iberoamérica, así como con la presencia del secretario general adjunto de la OEI, Andrés Delich, y el presidente del Consejo Asesor, Otto Granados, entre otros expertos.



En estos dos días, los panelistas intercambiarán experiencias y reflexiones, así como propuestas de innovación y transformación digital en los modelos educativos iberoamericanos.



Se debatirá una extensa agenda de trabajo con el objetivo de dar seguimiento a las demandas educativas y trazar propuestas para políticas públicas que impulsen la región a cumplir con esas metas, que se enmarcan en la agenda iberoamericana y en la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas.



Uno de los temas que se abordará es lo relativo a la reducción de las brechas digitales en la tercera edad, con el fin de combatir la soledad que enfrenta la población mayor de la región en el contexto de pandemia, una temática poco discutida. Sobre este punto se refirió Jabonero en su discurso, en el que afirmó que "nuestra gente mayor no desea estar sola".



El Consejo Asesor de la OEI es el máximo órgano de consulta y asesoramiento sobre las políticas y estrategias a desarrollar por la organización, conformado por reconocidos expertos del ámbito académico y educativo en Iberoamérica.



Dentro de sus funciones están articular la participación de expertos e investigadores del más alto nivel en materia de educación, generar informes de seguimiento y de consulta sobre materias de especial relevancia y promover espacios de diálogo y debate para fortalecer iniciativas de cooperación lideradas por la organización.



EFE

