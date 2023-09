La firma Times Higher Education (THE) publicó los resultados de THE World University Rankings 2024, en el que aparecieron 21 universidades colombianas. Y en esta ocasión, el listado quedó con una gran sorpresa: una universidad regional es la que figura como la segunda mejor posicionada del país, por encima de las instituciones que tradicionalmente ocupan los primeros lugares.



Se trata de la Universidad de la Costa, que logró ubicarse no solo como la segunda mejor del país sino como la número 10 a nivel Latinoamérica, solo por debajo de la Universidad de Los Andes, la que aparece en la posición más alta, y en el octavo puesto de la región.

Son seguidas por las universidades Icesi y de Antioquia, Mientras que la Universidad Nacional de Colombia se posiciona recién en el séptimo lugar del país, lo que resulta una sorpresa, dado que esta es considerada históricamente como la institución pública más destacada.



En total son 1.904 universidades de 108 países y regiones se incluyen en las clasificaciones mundiales de este año, lo que la convierte en la edición más grande en los 20 años de historia de las clasificaciones.



Cabe recordar que el ranking mundial THE evalúa a las universidades con un alto nivel de investigación en función de 18 indicadores de rendimiento que cubren sus misiones principales de enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento e internacionalización.



En ese orden de ideas, las universidades colombianas destacan especialmente en el indicador de calidad de la investigación, así como en perspectiva internacional. Sin embargo, tienen mucho que mejorar en cuanto a entorno de investigación y docencia.



A propósito, Phil Baty, director de conocimientos de Times Higher Education, comentó: “En general, vemos una mejora constante de las universidades en América Latina, y algunos países tienen un rendimiento mucho mejor que el año pasado, como es el caso de Colombia”.



Y agregó: “Sin embargo, debo señalar que la mayoría de las universidades del resto del mundo han mejorado a un ritmo mayor que sus homólogas latinoamericanas, lo que hace que sea mucho más difícil para las instituciones de educación superior de la región mantenerse en la clasificación”.

Las mejores universidades de Colombia



Universidad de la Costa

1. Universidad de los Andes (puesto 801-1.000 a nivel mundial)

2. Universidad de la Costa (801-1.000)

3. Universidad Icesi (1.001 - 1.200)

4. Universidad de Antioquia (1.201-1.500)

5. Universidad de Cartagena (1.201-1.500)

6. Universidad del Rosario (1.201-1.500)

7. Universidad Nacional (1.201-1.500)

8. Pontificia Universidad Javeriana (1.201-1.500)

9. Universidad Antonio Nariño (1.500+)

10. Universidad de Caldas (1.500+)

11. Universidad CES (1.500+)

12. Universidad Eafit (1.500+)

13. Universidad El Bosque (1.500+)

14. Universidad Industrial de Santander (UIS) (1.500+)

15. Universidad del Norte (1.500+)

16. Universidad Militar Nueva Granada (1.500+)

17. Universidad Pedagógica y Tecnológica (1.500+)

18. Universidad Pontificia Bolivariana (1.500+)

19. Universidad de la Sabana (1.500+)

20. Universidad Tecnológica de Pereira (1.500+)

21. Universidad del Valle (1.500+)

El top 10 en Latinoamérica



Este año hay 197 universidades de 15 países de la región. Brasil tiene el mayor número de instituciones en la clasificación, con 56. Chile ocupa el segundo lugar, con 28 universidades, frente a las 23 del año pasado. Colombia ocupa el tercer lugar con 21, y México, el cuarto con 20.



La universidad mejor clasificada de América Latina es una universidad brasileña, la Universidad de São Paulo, que casi se encuentra entre las 200 mejores del mundo, situándose en el grupo 201 a 250 en la edición más grande de la historia de la Clasificación Mundial de Universidades de Times Higher Education (THE).



La Universidad de Campinas, también en Brasil, es la segunda universidad mejor clasificada de América Latina, situada en el grupo 351 a 400, anteriormente en el grupo 401 a 500.



La universidad chilena mejor posicionada y la tercera de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se encuentra en el grupo 401 a 500.



De esta forma, Colombia tiene el tercer mejor desempeño de la región, con dos instituciones el el top 10 que se ve a continuación:



1. Universidad de São Paulo (Brasil) (201-250)

2. Universidad de Campinas (Brasil)

3. Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

4. Universidade Estadual Paulista (UNESP) (Brasil)

5. Universidade Federal do Río de Janeiro (Brasil)

6. Universidade Federal do Río Grande do Sul (Brasil)

7. Instituto de Tecnología de Monterrey (México)

8. Universidad de Los Andes (Colombia)

9. Universidad de Chile (Chile)

10. Universidad de la Costa (Colombia)

Las mejores universidades del mundo



La Universidad de Oxford del Reino Unido es la universidad mejor clasificada del mundo en la Clasificación Mundial de Universidades, con la Universidad de Stanford en segundo lugar, lo que la convierte en la universidad mejor clasificada de los Estados Unidos. En tercer lugar se encuentra el Instituto de Tecnología de Massachusetts.



1. University of Oxford (Reino Unido)

2. Stanford University (Estados Unidos)

3. Massachusetts Institute of Technology - MIT (Estados Unidos)

4. Harvard University (Estados Unidos)

5. University of Cambridge (Reino Unido)

6. Princeton University (Estados Unidos)

7. California Institute of Technology - CalTECH (Estados Unidos)

8. Imperial College London (Reino Unido)

9. University of California, Berkeley (Estados Unidos)

10. Yale University (Estados Unidos)

11. ETH Zurich (Suiza)

12. Tsinghua University (China)

13. The University of Chicago (Estados Unidos)

14. Peking University (China)

15. Johns Hopkins University (Estados Unidos)

16. University of Pennsylvania (Estados Unidos)

17. Columbia University (Estados Unidos)

18. University of California, Los Angeles (Estados Unidos)

19. National University of Singapore (Singapur)

20. Cornell University (Estados Unidos)



REDACCIÓN EDUCACIÓN

