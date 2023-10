Nuevo ranking: mejores carreras y facultades universitarias del país, ¿está la suya?

La firma Times Higher Education (THE) dio el World University Rankings by subject 2024, el ranking en el cual clasifica las mejores facultades y carreras universitarias del mundo. Y, en esta oportunidad, las instituciones colombianas son protagonistas al estar presentes en todas las áreas del conocimiento.



Este ranking evaluó a los mejores programas académicos en Artes y humanidades; Negocios, administración y economía; Medicina y ciencias de la salud; Informática y ciencias de la computación; Educación; Ingeniería; Derecho; Ciencias naturales y de la vida; Ciencias físicas; Psicología; y Ciencias sociales.(Lea también: Nuevo ranking mundial de universidades: sorpresa en el top de las mejores de Colombia)

Al respecto, Phill Baty, director de Asuntos Globale de THE, señaló: “Los Rankings mundiales de universidades THE por materia ofrecen pruebas adicionales de una clara tendencia, que también hemos visto en los Rankings mundiales, de la decreciente predominancia de las universidades de EE. UU. y Reino Unido en la educación superior”.



Y agregó: “Las naciones de Asia oriental siguen reforzándose en áreas clave, y destacan, en particular, las universidades chinas, así como las de Hong Kong y Singapur”.



Este listado utiliza 18 rigurosas de rendimiento, y proporcionan información detallada y valiosa a nivel de las materias para ayudar a orientar la formulación de políticas y la estrategia institucional.



Los indicadores de desempeño están agrupados en cinco áreas: Enseñanza (el entorno de aprendizaje); Entorno de investigación (volumen de producción de artículos, ingresos y reputación); Calidad de la investigación (impacto de las citas, solidez de la investigación, excelencia de la investigación e influencia de la investigación); Perspectiva internacional (personal, estudiantes e investigación); e Industria (ingresos y patentes).



Así las cosas, en el caso de Colombia, la institución más destacada es la Universidad de los Andes, apareciendo en diez áreas del conocimiento diferentes y siendo la mejor en Artes y humanidades, Negocios, Educación, Ingeniería, Derecho, Ciencias Físicas, Psicología y Ciencias Sociales.



Sin embargo, en el listado aparecen varias instituciones como la Nacional, Javeriana, Rosario, Eafit, Icesi, del Norte, UIS, entre otras.



Por su parte, el área de conocimiento con mayor presencia de instituciones del país es Medicina y ciencias de la salud, donde un total de 13 instituciones lograron posicionarse dentro de las mejores del mundo.

¿Cómo funcionan

Cada una de las áreas de conocimiento tiene su propio listado. El número en paréntesis significa el puesto que una institución ocupó a nivel mundial en determinada carrera. Si dice, por ejemplo, (601-800) quiere decir que la institución está entre los puestos 601 y 800. Estos rankings no especifican el puesto exacto excepto en los primeros lugares.

Artes y humanidades



La Universidad de los Andes lideró las Pruebas Saber Pro.

- Universidad de los Andes (501-600)

- Universidad de Antioquia (600+)

- Universidad Nacional de Colombia (600+)

- Pontificia Universidad Javeriana (600+)

Negocios y Economía



- Universidad de los Andes (601-800)

- Universidad del Rosario (800+)

- Universidad Eafit (800+)

- Universidad Nacional de Colombia (800+)

- Pontificia Universidad Javeriana (800+)

Medicina, salud y ciencias clínicas

Universidad de Cartagena

- Universidad de Cartagena (601-800)

- Universidad Icesi (601-800)

- Universidad Nacional de Colombia (601-800)

- Pontificia Universidad Javeriana (601-800)

- Universidad de los Andes (800-1.000)

- Universidad de Antioquia (800-1.000)

- Universidad del Rosario (800-1.000)

- Universidad El Bosque (800-1.000)

- Universidad CES (1.001+)

- Universidad Industrial de Santander - UIS (1.001+)

- Universidad Pontificia Bolivariana - UPB (1.001+)

- Universidad de La Sabana (1.001+)

- Universidad del Valle (1.001+)

Informática y ciencias de computación



- Universidad de la Costa (601-800)

- Universidad de los Andes (801-1.000)

- Universidad Nacional de Colombia (801-1.000)

Educación



- Universidad de los Andes (251-300)

- Universidad Nacional de Colombia (501-600)

- Universidad del Norte (501-600)

- Universidad de Antioquia (601+)

- Pontificia Universidad Javeriana (601+)

- Universidad de La Sabana (601+)

Ingenierías



- Universidad de los Andes (801-1.000)

- Universidad de la Costa (801-1.000)

- Universidad de Antioquia (1.001+)

- Universidad Industrial de Santander - UIS (1.001+)

- Universidad Nacional de Colombia (1.001+)

- Universidad del Norte (1.001+)

- Pontificia Universidad Javeriana (1.001+)

- Universidad Pontificia Bolivariana - UPB (1.001+)

- Universidad del Valle (1.001+)

Derecho



- Universidad de los Andes (151-175)

- Universidad del Rosario (301+)

Ciencias de la vida



Esta es la ciudad universitaria de la U. de Antioquia, ubicada al norte de Medellín.

- Universidad de Antioquia (601-800)

- Universidad del Rosario (601-800)

- Universidad Nacional de Colombia (801-1.000)

- Pontificia Universidad Javeriana (801-1.000)

- Universidad del Valle (801-1.000)

Ciencias físicas



- Universidad de los Andes (801-1.000)

- Universidad Antonio Nariño (801-1.000)

- Universidad de Antioquia (1.001+)

- Universidad EAFIT (1.001+)

- Universidad Industrial de Santander - UIS (1.001+)

- Universidad Nacional de Colombia (1.001+)

- Universidad del Norte (1.001+)

- Pedagógica y Tecnológica de Colombia (1.001+)

- Pontificia Universidad Javeriana (1.001+)

- Universidad del Valle (1.001+)

Psicología



- Universidad de los Andes (401-500)

- Universidad de Antioquia (600+)

- Pontificia Universidad Javeriana (600+)

Ciencias Sociales



- Universidad de los Andes (401-500)

- Universidad Nacional de Colombia (601-800)

- Universidad del Norte (601-800)

- Universidad de Antioquia (801+)

- Universidad del Rosario (801+)

- Pontificia Universidad Javeriana (801+)

- Universidad Pontificia Bolivariana - UPB (801+)

- Universidad de La Sabana (801+)

- Universidad del Valle (801+)

Las mejores universidades del país

La firma Times Higher Education (THE) también publicó este me los resultados de THE World University Rankings 2024, en el que aparecieron 21 universidades colombianas. Y en esta ocasión, el listado quedó con una gran sorpresa: una universidad regional es la que figura como la segunda mejor posicionada del país, por encima de las instituciones que tradicionalmente ocupan los primeros lugares.



Se trata de la Universidad de la Costa, que logró ubicarse no solo como la segunda mejor del país sino como la número 10 a nivel Latinoamérica, solo por debajo de la Universidad de Los Andes, la que aparece en la posición más alta, y en el octavo puesto de la región.



1. Universidad de los Andes (puesto 801-1.000 a nivel mundial)

2. Universidad de la Costa (801-1.000)

3. Universidad Icesi (1.001 - 1.200)

4. Universidad de Antioquia (1.201-1.500)

5. Universidad de Cartagena (1.201-1.500)

6. Universidad del Rosario (1.201-1.500)

7. Universidad Nacional (1.201-1.500)

8. Pontificia Universidad Javeriana (1.201-1.500)

9. Universidad Antonio Nariño (1.500+)

10. Universidad de Caldas (1.500+)

11. Universidad CES (1.500+)

12. Universidad Eafit (1.500+)

13. Universidad El Bosque (1.500+)

14. Universidad Industrial de Santander (UIS) (1.500+)

15. Universidad del Norte (1.500+)

16. Universidad Militar Nueva Granada (1.500+)

17. Universidad Pedagógica y Tecnológica (1.500+)

18. Universidad Pontificia Bolivariana (1.500+)

19. Universidad de la Sabana (1.500+)

20. Universidad Tecnológica de Pereira (1.500+)

21. Universidad del Valle (1.500+)



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación