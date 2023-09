El ranking mundial de universidades del Times Higher Education 2024 incluye a 1.904 universidades en 108 países y regiones, siendo esta la edición más grande en los 20 años de historia de las clasificaciones.



La metodología incluye 18 indicadores de desempeño cuidadosamente calibrados que miden el desempeño de una institución en cinco áreas: enseñanza, entorno de investigación, calidad de la investigación, industria y perspectiva internacional, según indican en su sitio web.



(Puede leer: Nuevo ranking mundial de universidades: sorpresa en el top de las mejores de Colombia).

La Universidad de Oxford encabeza la clasificación por octavo año consecutivo y la Universidad de Stanford sube al segundo lugar, desplazando a la Universidad de Harvard al cuarto lugar.



Por otra parte, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sube dos puestos, quedando en el tercer lugar, y la Universidad de Cambridge cayó al quinto puesto, luego de haber ocupado el tercero en la edición anterior.



Según indicaron en el análisis de los resultados, “el desempeño de las universidades del Reino Unido y Estados Unidos está disminuyendo a medida que se destina una menor proporción de los presupuestos institucionales a la investigación”.



(No deje de leer: Harvard y Oxford: ¿cuánto cuesta estudiar en estas universidades en pesos colombianos?).

Facebook Twitter Linkedin

Oxford sigue entre las mejores del mundo. Foto: iStock

Agregaron que la posición general del Reino Unido y Estados Unidos ha decaído en relación con otros sistemas de educación superior en el mundo, entre los que se está empezando a posicionar China con dos instituciones entre los 15 primeros.



“Las universidades de Tsinghua y Pekín superaron a la Universidad de Pensilvania, la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Columbia para ocupar los puestos 12 y 14 respectivamente”, afirmaron.



Argumentaron que en los seis años en los que se ha hecho esta clasificación, la de instituciones estadounidenses y británicas han caído, estas últimas en menor medida, relacionando la tendencia a la caída en los niveles de financiación en materia de investigación.



(Además: ¿Por qué la presencia de China en América Latina prende las alarmas en Estados Unidos?).



Por otra parte, la clasificación media de las universidades de China, Australia y Canadá ha venido mejorando.



Asia también aumentó su participación en el ranking: “Entre las instituciones recientemente clasificadas, 20 son de la India, lo que significa que su participación ha aumentado más que la de cualquier otro país en la clasificación de 2024”, señalaron.



Otra de las regiones que sorprendió fue África, agregando 19 nuevas universidades en el ranking y quedando casi a la par con América del Sur.

Facebook Twitter Linkedin

Universidad de Stanford Foto: iStock

Conozca la lista de las mejores universidades del mundo

1. University of Oxford (Reino Unido)

2. Stanford University (Estados Unidos)

3. Massachusetts Institute of Technology - MIT (Estados Unidos)

4. Harvard University (Estados Unidos)

5. University of Cambridge (Reino Unido)

6. Princeton University (Estados Unidos)

7. California Institute of Technology - CalTECH (Estados Unidos)

8. Imperial College London (Reino Unido)

9. University of California, Berkeley (Estados Unidos)

10. Yale University (Estados Unidos)

11. ETH Zurich (Suiza)

12. Tsinghua University (China)

13. The University of Chicago (Estados Unidos)

14. Peking University (China)

15. Johns Hopkins University (Estados Unidos)

16. University of Pennsylvania (Estados Unidos)

17. Columbia University (Estados Unidos)

18. University of California, Los Angeles (Estados Unidos)

19. National University of Singapore (Singapur)

20. Cornell University (Estados Unidos)

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO