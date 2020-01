El nuevo calendario académico que propone la Universidad Distrital

Las directivas de la Universidad Distrital, en Bogotá, hacen un llamado a la comunidad académica para retornar a clases y culminar satisfactoriamente el tercer semestre de 2019 (se hicieron tres semestres luego del paro del 2018).



El plan, según dice un comunicado de la institución, es que el calendario académico se retome a partir del primero de febrero. La idea es poder "terminar este periodo en 8 semanas, que se proyectarían hasta el 28 de marzo", indica William Castrillón, rector encargado de la Universidad Distrital.

Hay que recordar que los estudiantes de la institución entraron en paro indefinido desde el 30 de octubre del 2019, luego de que se conociera un caso de corrupción dentro de ese centro educativo.



"De cumplirse esta meta, no solo los estudiantes podrán culminar satisfactoriamente su semestre, sino que la institución podrá mantener su acreditación institucional y la acreditación de alta calidad de sus proyectos curriculares", se lee en el comunicado.



En caso de que suceda lo contrario, las directivas advierten que "el tiempo y los recursos económicos serían insuficientes para desarrollar el periodo lectivo de 2020 y las pérdidas económicas alcanzarían los 9.000 millones de pesos".



"De no concretar esta posibilidad, tendríamos afectaciones serias en el nivel económico y social, pasando por la no contratación de órdenes de prestación de servicio, dificultades en la contratación de profesores y todos los indicadores de la calidad académica de nuestra universidad que influirían negativamente en nuestra acreditación institucional", agrega el director encargado.



Para levantar el paro, los estudiantes han sostenido que la institución debe aprobar la Asamblea Universitaria, una propuesta con la que -según los jóvenes- la comunidad académica tendría mayor participación en la toma de decisiones, como por ejemplo la elección del rector.



En una entrevista con EL TIEMPO, el rector de la universidad, Ricardo García, señaló que el Consejo Superior está estudiando la propuesta de los estudiantes.



Luego de emitido el comunicado de la Universidad Distrital, los alumnos presentaron una misiva anunciando nuevas reuniones tanto en la institución como en las calles.



"La administración de la UD (Univesridad Distrital) no tiene ningún descaro ni respeto por nosotros los estudiantes. Sacan comunicados proponiendo fechas de inicio de semestre (además un sábado) y llamando a la normalidad, una administración que se queda callada ante la exigencia de la Asamblea Universitaria (...)".

