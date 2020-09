Nueve de cada diez niñas en el mundo padecen ansiedad por la pandemia

La pandemia de la COVID-19 ha provocado que nueve de cada diez niñas y adolescentes sufran un nivel medio o alto de ansiedad, según un informe de Plan Internacional, que refleja que son las de España e India las que más reconocen haber tenido cambios más importantes en sus vidas.



'Vidas interrumpidas: el impacto de la COVID-19 en las niñas y las jóvenes' es el informe que la ONG ha dado a conocer este lunes, elaborado a partir de 7.000 testimonios de niñas y adolescentes de 14 países.



El documento asegura que son las menores las que más sufren los efectos secundarios de la pandemia y que existe una correlación entre su grado de ansiedad y su nivel socioeconómico de forma que cuanto más bajo es éste, los niveles de ansiedad son mayores.



Y es que, la investigación -que se ha desarrollado en países como Estados Unidos, Brasil, Nicaragua, España, Francia, India, Australia o Vietnam- refleja que nueve de cada diez niñas y adolescentes confiesa tener ansiedad.



Entre todas las que han participado en el estudio, las de España e India son las que más consideran que las medidas para frenar el contagio del virus han supuesto un "gran cambio" en sus vidas y en este punto el informe recuerda que España ha tenido el mayor número de contagios reportados en Europa e impuso "rápidamente" una cuarentena a nivel nacional.



Los temores más frecuentes entre todas las encuestadas son el bienestar de sus familias, algo que preocupa al 40 por ciento de las niñas y también su propia salud, lo que inquieta a un tercio de las participantes. En concreto, en Europa el principal miedo es que la familia o las amistades enfermen a causa del virus, seguido de la incertidumbre sobre la escolarización y cómo afectaría a su aprendizaje y planes futuros.



Solo en España, recuerda el informe, la crisis de la COVID-19 ha puesto en riesgo la salud mental del 46 por ciento de los ciudadanos, según un estudio internacional de la Open Evidence. El 26 por ciento de las niñas y adolescentes encuestadas se muestra preocupado por la pérdida de los ingresos familiares y la "peor" consecuencia de la pandemia para el 62 por ciento es no haber podido ir a la escuela. No haber podido socializar es otra de las consecuencias negativas que señalan.



De las todas las encuestadas, solo el 13 por ciento ha podido acceder a algún tipo de ayuda: subvenciones gubernamentales, becas escolares o apoyo de amigos o familiares que no viven en el mismo hogar.



En cuanto al futuro, el 33 % cree que la pandemia reducirá sus oportunidades laborales, el 25 por ciento que lo hará a sus ingresos y el 19 % que le obligará a dejar su educación, mientras que el 29 por ciento cree que es "una oportunidad para crear un mundo mejor".



En el informe, Plan Internacional hace un llamamiento a los líderes mundiales, nacionales, regionales y a todos los agentes implicados para que garanticen los planes, medidas e intervenciones de respuesta a la COVID-19 "equitativos" y tengan en cuenta los desafíos específicos a los que se enfrentan las niñas y adolescentes por razón de edad y género.



Así, insta a no dar "ni un paso atrás" de forma que la ayuda llegue a las comunidades y grupos más vulnerables, especialmente a las niñas y a las jóvenes. Pide, asimismo, a las autoridades nacionales que aseguren que las familias vulnerables tengan sus necesidades básicas cubiertas, amplíen los servicios ya existentes, la ayuda humanitaria y trabajen en conjunto con las organizaciones de ayuda internacional.



En el ámbito educativo, considera "imprescindible" dar prioridad a la educación presencial y, en el caso de que no sea posible, asegurar que sea accesible para todos los estudiantes.



