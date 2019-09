Yomu, una herramienta para mejorar la educación en los niños

Yomu, es un programa que busca a través del yoga, el mindfulness, la respiración, la neurociencia, la inteligencia emocional y la música, promover la comunicación no violenta, la autoestima, el espíritu comunitario, el respeto y además, servir como un antídoto contra el bullying.

Este sistema fue creado hace más de una década en Estados Unidos por Cynthia Zak, una periodista y practicante de yoga que se dio cuenta que era primordial darle “a los niños la atención adecuada y las herramientas para que puedan transitar este mundo con calma y presencia, sintiéndose seguros y con fuerza interior para vivir creativa y libremente”.

Por ello inició a dar clases de yoga y al no encontrar materiales como libros o música que pudieran servirle como herramientas para trabajar con los niños decidió crear los suyos, “si no habían libros o música yo iba a crearlas, la idea de este sistema de formación es poder trabajar los valores, la unidad de grupo e integrar la inteligencia emocional a la educación."



De acuerdo con Zak , la base de este programa es la música, por esta razón, usa sus 150 canciones bilingües y multilingües, que compuestas desde los conceptos de la neurociencia, busca promover "el balance emocional, físico y cerebral no solo de niños sino de los adultos que aprenden las técnicas."



De esta forma, comenzó su travesía por el mundo dando talleres de certificación para ser Yomu Coach, en los que Zak le enseña a cualquier persona que dese incorporar este sistema en las aulas de clase o en su diario vivir, las herramientas para ponerlo en práctica y poder implementarlos de inmediato.



El próximo jueves 26 de septiembre en el parque Tutucán en Río Negro, en Medellín, el sistema mindfulness Yomu junto a Comfama realizarán un taller de meditación para niños en el que aprenderán herramientas simples y poderosas para fortalecer la autoestima, confianza, espíritu comunitario, valores, respeto, resiliencia, comunicación no violenta y aprender a como manejarse frente al bullying





