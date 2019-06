Nueva Zelanda recibirá a 10 becarios de Colfuturo

Gracias a los convenios de becas que las universidades de Nueva Zelanda firmaron con Colfuturo, ahora más colombianos tienen la oportunidad de viajar al país de Oceanía a experimentar la calidad de su sistema de educación pública que le abre las puertas no solo a los neozelandeses, sino también a los estudiantes internacionales.

Un destino que tiene la tercera proporción más alta de estudiantes de doctorado de otros países, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-: 48% en comparación con el promedio mundial que es de 26%.

El cierre de la más reciente convocatoria de Colfuturo dio como ganadores de estas becas a 10 profesionales provenientes de diferentes regiones del país -Bogotá (4), Norte de Santander (1), Valle (2), Huila (1) y Antioquia (2)-, quienes se han visto motivados por la excelencia académica de la que goza este destino.



Es así como cuatro ingenieros, dos licenciados, un ecólogo, un administrador, un politólogo y un profesional en Ciencias del Deporte, viajarán en los próximos meses a desarrollar sus estudios de doctorado y maestría en Auckland University of Technology, The University of Auckland y University of Canterbury.



“Todas las universidades de Nueva Zelanda tienen una alta calificación y un enfoque de enseñanza práctico que se basa en la investigación, ofreciéndole a los estudiantes acceso a grandes oportunidades. De allí que, según las últimas cifras entregadas por Colfuturo, Nueva Zelanda hace parte del top 15 de los países elegidos por los profesionales colombianos para estudiar programas de maestría, doctorado e incluso para desarrollar cursos de inglés”, explica Javiera Visedo, gerente de educación de Education New Zealand para Chile y Colombia.



La inversión que en esta oportunidad se realizará para cubrir estas 10 becas, asciende a los 429 mil dólares, monto que cubrirá programas de Ingeniería Civil, Estadística, Gestión, Ingeniería Mecánica, Lectura Comparativa, Educación, Deportes y Ejercicio, Ingenieria de Terremotos, Política y Relaciones Internacionales.



El costo en promedio para doctorado está alrededor de los 4.300 USD y para maestría en los 24.400 USD.



Es bueno recordar que uno de los beneficios que le otorga el Gobierno neozelandés a los estudiantes extranjeros de pregrado, postgrado y maestría es la posibilidad de trabajar 20 horas a la semana y tiempo completo durante las vacaciones, para que puedan suplir sus gastos personales y así adquirir experiencia laboral. Además, al término de sus estudios se puede aplicar a una visa de trabajo abierta por tres años, sin necesidad de tener una oferta laboral.



“Entendemos la necesidad de los colombianos por desarrollar sus estudios superiores en Nueva Zelanda, por lo que seguiremos apoyando a los colombianos que quieran adquirir habilidades interdisciplinarias, creativas, analíticas, empresariales, digitales y técnicas, así como mayor sentido de liderazgo”, explicó Visedo.



