Conozca las becas y facilidades para estudiar en Nueva Zelanda

Luego de un 2020 lleno de restricciones para viajar, lo cual para muchos fue un impedimento para cumplir su sueño de estudiar en el exterior, de cara al próximo año se abren nuevas opciones para continuar con su vida académica fuera del país.



Una de esas oportunidades es Nueva Zelanda, considerado como uno de los mejores destinos educativos a nivel mundial, más económico que otros países y con una gran ventaja en materia de calidad.



Y es que el país oceánico, además de ser apetecido por los estudiantes en el exterior, además cuenta con diferentes acuerdos de cooperación para permitir que ciudadanos colombianos puedan acceder de manera más sencilla al sistema educativo neozelandés.



Ante esto, Javiera Visedo, Directora de Education New Zealand para Chile y Colombia aprovechó para hablar de algunas ventajas de estudiar en este país: “Extendemos nuestra invitación para que los ciudadanos sigan consultando las oportunidades que existen para complementar y fortalecer sus conocimientos en un país que sobresale por sus excelentes índices de calidad de vida e innovación, la promoción del libre pensamiento y ciudadanía global”.



Y es que son varias las universidades neozelandesas de alta calidad a las que pueden ingresar los colombianos. Se trata de instituciones reconocidas en rankings internacionales como Auckland University of Technology, Massey University, University of Auckland, Victoria University of Wellington y University of Canterbury.



Estas instituciones, por ejemplo, hacen parte de aquellas que cuentan con alianza de descuentos y becas con Colfuturo y serán elegibles en el programa Crédito Beca de la organización, convocatoria que abrirá el 12 de enero de 2021.

¿Qué beneficios trae estudiar en Nueva Zelanda?

De acuerdo con Jairo Gutiérrez, director adjunto de la Escuela de ingeniería, informática y ciencias matemáticas en Auckland University of Technology (AUT), entrar a una universidad como esta “brinda beneficios muy interesantes para los estudiantes de maestría y doctorado. Uno, por ejemplo, es el trabajo práctico que pueden desarrollar en el lapso final de su estudio, el 90 por ciento de los estudiantes de la universidad, tienen la posibilidad de trabajar en la industria”.



Y añadió: “En el caso de los colombianos, les va muy bien, son personas competitivas, buenos trabajadores y algunos se han quedado laborando acá en Nueva Zelanda”.



A esto se suma una política pública del estado de Nueva Zelanda para apoyar particularmente a estudiantes de doctorado. A diferencia de lo que ocurre en otros países, el costo de este tipo de programas para una persona de origen doméstico como de extranjeros es el mismo y ronda los 4.000 USD, menos costoso que en otras partes.



A eso se suma que la pareja o cónyuge del estudiante obtiene un permiso de trabajo, mientras que si tienen hijos, pueden asistir a las escuelas públicas sin ningún costo.

Becas y facilidades de pago

En este país existen diferentes facilidades que hacen más sencillo ingresar a un programa de estudios. Directamente el gobierno neozelandés, así como las mismas instituciones educativas cuentan con programas de becas en todos los niveles académicos, desde pregrado hasta doctorados, incluso en aprendizaje de idiomas, en especial el inglés.



También hay organizaciones sin ánimo de lucro y filantrópicas que promueven becas y descuentos a los estudiantes. Sin embargo, todas estas oportunidades son muy apetecidas, por lo que es necesaria una adecuada planificación.



Toda la información acerca de estas opciones las puede consultar en el siguiente enlace.



En el caso de Colombia, una de las organizaciones con las que hay convenio es Colfuturo, cuya convocatoria estará abierta desde el 12 de enero hasta 1 de marzo, y los resultados se entregarán el 13 de mayo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

