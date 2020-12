Nueva York se prepara para reabrir escuelas elementales esta semana

La ciudad de Nueva York se prepara para reabrir esta semana algunas de sus escuelas y recibir a unos 190.000 alumnos de edades tempranas en las aulas, en medio de protestas de padres y madres que este domingo pidieron a las autoridades una fecha de regreso para las intermedias y superiores.



Después de que el mes pasado el alcalde Bill de Blasio anunciara el cierre de las escuelas públicas por el repunte de casos de coronavirus, este lunes los estudiantes de escuela elemental (desde párvulos hasta quinto grado) podrán volver a las clases presenciales, y el jueves los alumnos de escuelas de educación especial.



(Lea también: Unos 158.000 niños han dejado el colegio en la pandemia: Mineducación)

Este domingo, profesores y padres de escuelas intermedias y superiores agrupados en la plataforma "Keep NYC Schools Open" pidieron frente al edificio de la Alcaldía el regreso inmediato a las aulas para 145.000 alumnos de quinto a duodécimo grado que estaban recibiendo educación presencial y que aún no tienen fecha de vuelta.



Entre las reivindicaciones del grupo algunos padres dijeron que sus trabajos son esenciales, por lo que no pueden supervisar a sus hijos en casa, y consideraron que la educación remota es elitista; mientras que un veterano profesor de matemáticas aseguró que a los estudiantes les cuesta aprender a distancia y están "sufriendo mucho".



(Lea también: Un innovador maestro indio gana el premio al mejor profesor del mundo)



La ciudad ha puesto el foco en la distribución de dispositivos electrónicos para que los estudiantes tengan acceso a las clases remotas, pero unos 60.000 necesitan tabletas o portátiles, de acuerdo con el Departamento de Educación.



La Gran Manzana ha registrado en las últimas 24 horas 2.264 nuevos casos de covid-19 y 165 hospitalizaciones relacionadas, mientras que la tasa de positividad -positivos en el total de test realizados- prorrateada en la última semana está en el 5,12 por ciento, de acuerdo con el alcalde De Blasio.



(Lea también: Colombiano recibe galardón de la Unesco por inclusión en educación)



La llegada de ese indicador al límite del 3 por ciento fue lo que desencadenó el cierre de las escuelas el mes pasado, y ahora que ya no se tendrá en cuenta los padres y madres deben autorizar a sus hijos a hacerse pruebas en las escuelas, ya que se realizarán test al 20 por ciento de los alumnos y trabajadores cada semana.



El estado de Nueva York, que se encuentra entre los que tienen la situación más controlada en el país pero también está registrando rebrotes, tuvo este sábado una tasa de positividad del 4,71 por ciento, con unos 9.700 contagios, según informaron hoy las autoridades.



(Lea también: OIE dice que ‘la escuela es un lugar seguro’ en contexto de pandemia)



"Estamos controlando de cerca la capacidad de los hospitales y hemos implementado medidas para asegurar que los hospitales tengan lo que necesiten. La luz al final del túnel es la vacuna y está llegando, pero hasta entonces debemos ser disciplinados", dijo en una nota el gobernador Andrew Cuomo.



Cuomo, en un artículo publicado este sábado por el periódico Newsday, pidió tomar el ejemplo de las escuelas porque siguen las medidas de prevención y sus tasas de infecciones son más bajas que en la comunidad circundante.



EFE

Otras noticias

- ¿Quiere aprender inglés? Icetex lanza nueva convocatoria de becas



- Dos de cada tres niños no tiene acceso a internet, según la ONU



- Violencia contra niños en Colombia es crítica, según Aldeas Infantiles