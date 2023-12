¿Ayudas para estudiar? Las becas y descuentos en las mejores universidades de Colombia

El pasado 4 de noviembre, los estudiantes que cursan el último año de bachillerato en distintas instituciones educativas del país conocieron los resultados de su prueba Saber 11, el cual es un cuestionario nacional que mide semestralmente el rendimiento y el conocimiento adquirido de los jóvenes participantes durante su proceso de formación escolar.



Frente a los resultados obtenidos en esta prueba, junto con otros requisitos, las mejores universidades de Colombia ofrecen algunas becas para incentivar el acceso a la educación de los jóvenes de distintas zonas del país.



Para este artículo se eligieron las becas que ofrecen las universidades privadas mejor ubicadas en el último THE World University Rankings 2024 publicado por la firma Times Higher Education (THE).



También es importante aclarar que no se tuvo en cuenta las universidades públicas debido a la política de gratuidad en la matrícula que está implementando el Gobierno Nacional en las instituciones estatales del país.

Asimismo, las universidades privadas que se posicionaron entre las mejores del país según dicho ranking están: Universidad de los Andes, Universidad de la Costa, Universidad Icesi, Universidad del Rosario, y la Pontificia Universidad Javeriana, entre otras 16 instituciones que estuvieron en ese ranking.

Entre las becas que ofrecen estás universidades para incentivar el ingreso de estudiantes están:

Universidad de los Andes

Esta universidad fue la mejor ubicada en el ranking de THE de este año, posesionándose en el octavo puesto de la región.



Entre las becas y descuentos que ofrece esta institución privada destaca la beca 'QUIERO ESTUDIAR', que está dirigida a estudiantes nuevos admitidos en cualquier programa de pregrado de la Universidad, provenientes de cualquier región de Colombia.

La beca cubre hasta el 95 por ciento de la matrícula del semestre durante toda la carrera del estudiante, pero con un compromiso de que el egresado debe devolver el 20 por ciento de sus ingresos por el doble de tiempo que disfrutó de este beneficio.

Instalaciones de la Universidad de los Andes.

Entre los requisitos para acceder a este incentivo están:

Ser Colombiano, bachiller o estar cursando grado 11.

Tener entre 16 y 21 años.

Contar con excelentes resultados académicos.

Cualidades personales sobresalientes.

También está la Beca Decidí Enseñar, que está enfocada para personas que quieren dedicar su proyecto de vida a la educación a favor de un mejor país, independiente de sus condiciones sociales o económicas.



Esta beca cubre el 66 por ciento de la matrícula solo para las carreras de licenciatura. Para más información sobre otras becas y descuentos de la Universidad de los Andes, puede revisar el siguiente (Becas Universidad de los Andes).

Universidad de la Costa

Esta institución privada ofrece 10 becas del 100 por ciento durante todo el pregrado a los mejores puntajes en las pruebas saber.

Algunos de los requisitos de un estudiante para que pueda postularse a esta convocatoria están:

Ser estudiantes que vayan a ingresar por primera vez a la UniCosta.

Se priorizan al top 10 de mejores estudiantes en las pruebas saber que se hayan inscrito.

Se tendrán en cuenta los resultados de los últimos tres años.

Otras becas que ofrece esta universidad son:



- Becas para deportistas.

- Becas para integrantes de los Grupos de Cultura.

- Becas para estudiantes con altos promedios académicos.

- Becas para estudiantes de Minorías Raciales (Negritudes y Comunidades Indígenas).

- Becas por Reintegros y Transferencias.

- Becas para Estudiantes Investigadores.

- Becas para Monitores Académicos.

- Becas para Egresados de la CUC.

- Becas para Egresados Graduados de la CUL.

- Becas para estudiantes egresados de colegios con los cuales la CUC tiene convenios especiales.

- Becas para empleados e hijos de empleados de empresas con las cuales la CUC tiene convenios (Tecnoglass, Procaps, Monómeros, Jamar, Hotel Country International entre otros).

- Becas para Grupos Familiares (3 hermanos).

Para mayor información sobre los pregrados y beneficios que ofrece esta universidad puede visitar el siguiente enlace: Becas Universidad de la Costa.

Universidad de la Costa

Universidad Icesi

Esta institución de educación superior de Cali también resaltó en el Ranking de THE. En total, para los aspirantes ofrece 13 becas que ofrecen incentivos a los estudiantes en las distintas carreras que ofrecen.

Entre las becas que más destacan de esta universidad está la Beca Icesi para Todos, que está enfocada a estudiantes nuevos, residentes en estratos 1 y 2 con alto desempeño y potencial académico, que deseen formarse profesionalmente en la Universidad.



Solo resulta una persona beneficiaria por convocatoria y se realizan anualmente al final de año. No está incluida en esta convocatoria el programa de Diseño de Medios Interactivos.



Entre los requisitos para aplicar a esta convocatoria están:

Obtener un puntaje global mínimo de 300 puntos en las pruebas Saber 11 (ICFES), presentadas desde agosto de 2014, durante el último año de bachillerato y habiendo estado matriculado(a) en el calendario académico correspondiente a su institución educativa.

Certificar, que la suma de los ingresos del padre y la madre no estén por encima de 2,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Ser estrato 1 y 2.

Ser admitido por algún programa de Universidad.

Si desea conocer otras becas que ofrece la Universidad Icesi puede dirigirse a este link: Becas Aspirantes Icesi.

Universidad del Rosario

Igualmente, en la Universidad del Rosario, ubicada en Bogotá, ofrece este fin de año becas para estudiantes que salieron de colegios públicos y privados situados en la capital colombiana.



Se trata de la beca Fondo FEST que se oferta cada año para egresados de colegios de Bogotá.



La beca crédito condenable te cubre según ciertos parámetros:

Para estudiantes con sisben o sin sisben de estratos 1, 2 y 3 se cubre 8 salarios mínimos de la matrícula.

Para estudiantes de estratos 4, 5 y 6, se cubre 7 salarios mínimos de la matrícula.

Puedes consultar más información en: Fondo Becas FEST.

Universidad del Rosario

Pontificia Universidad Javeriana

A través de una convocatoria, esta institución educativa asigna semestralmente las Becas Bachiller Destacado por el 80 por ciento del valor de la matrícula.



Además, está la convocatoria para las Becas Bachiller Destacado Colegios Fe y Alegría que se abren anualmente, que otorga una beca por el 80 % del valor de la matrícula al mejor estudiante seleccionado en cada colegio ACODESI que haya sido admitido a una carrera de pregrado.



La Javeriana cuenta con la Beca “Ingresa” por el 50 por ciento del valor de la matrícula dispuesta para aspirantes admitidos a los pregrados con excelentes resultados académico en su bachillerato y con problemas económicos para el pago de la matrícula.



Los estudiantes pueden aplicar en todas las carreras, menos para Medicina, Química, Farmacéutica y Psicología. Consulte mayor información en el siguiente link: Becas aspirantes Universidad Javeriana.

