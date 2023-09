La reforma a la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior que plantea el Gobierno no atiende los verdaderos retos a los que se enfrenta el sector. Al menos esa es la opinión del exrector de la Universidad Nacional y analista Moisés Wasserman.



Así lo expresó durante su intervención en el foro '¿Para dónde va la reforma de la educación?', organizado en conjunto por EL TIEMPO con la Universidad de Los Andes.

Durante su intervención, en la que habló de las dos principales apuestas legislativas del Ministerio de Educación en materia educativa, el experto fue bastante crítico con los articulados.



Esto empezando con el proyecto de ley estatutaria que regula la educación en Colombia como un derecho fundamental en todos sus niveles, y el cual habla de cobertura, financiación, garantías, entre otros.



"Respecto a la ley estatutaria, quiero señalar que estoy absolutamente de acuerdo con el diagnóstico y las acciones que hay que tomar. Mi única observación es que hoy no hay nada que nos impida hacer lo que tenemos que hacer, transformar la educación inicial y media, o aumentar la cobertura en superior. Esta ley puede existir o no existir, pero no obliga a nada, ni resuelve un problema que impida que las cosas se hagan", expresó.



Y agregó: "En ese sentido me preocupa porque tenemos una gran tendencia a preferir las declaraciones a las acciones. Aplaudiré enfáticamente las acciones, pero seré más reservado con las declaraciones".



Con respecto a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en el país, Wasserman pidió que la segunda versión del proyecto, que se conocerá en los próximos días, haya grandes avances con respecto a la versión dada a conocer el pasado 20 de julio.



"Uno esperaría que en la segunda versión se resuelvan serios problemas de la primera, que es una versión anclada en el pasado, en la corrección de una ley de hace más de 30 años que no contempla los nuevos retos, las nuevas tecnologías, internacionalización, el cambio rápido de las profesiones, y otros aspectos".



Ante esto, añadió: "Ojalá que esa segunda versión traiga un contenido importante para la real solución de estos problemas. Necesitamos una ley que enfrente el futuro y no que corrija algunas cosas de lo que ocurrió en el pasado".



REDACCIÓN EDUCACIÓN