Nelsón Alarcón, representante de Fecode, anuncia su regreso al país

Nelson Alarcón, expresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), y ejecutivo de la organización, anunció que desde mañana regresará al país para continuar con sus labores, a pesar de las reiteradas amenazas que ha recibido en contra de su vida, las cuales persistieron aun durante su periodo de exilio.



"Solo por el hecho de expresar mi opinión, de decir que hay que cambiar a nuestros gobernantes en el 2022, obviamente a través de la democracia, del voto popular, en el marco del estado social de derecho, fui estigmatizado y amenazado de muerte en múltiples oportunidades. A pesar de mi exilio siguen llegando las amenazas, pero he tomado la decisión y la determinación de regresar a mi país", manifestó Alarcón.



El anuncio del exilio del dirigente sindical se produjo el pasado 21 de junio, semanas después de que se diera a conocer un video en el que aparecía Alarcón en el que se señalaban motivos políticos del paro con miras a las elecciones de 2022, un hecho tras el cual se habrían intensificado las amenazas en su contra, según mencionó el expresidente de Fecode en entrevistas con varios medios.



"Regreso mañana en horas de la tarde a continuar en mi labor desde el comité ejecutivo de Fecode, desde el Comité Nacional del Paro, desde los diferentes espacios. Creo que la lucha hay que darla desde allá, corremos el riesgo de que puedan atentar contra nuestra vida, pero hemos tomado la decisión porque acá también han llegado esas amenazas señalando los sitios donde yo he tenido que estar refugiado", aseguró Alarcón.



Para su retorno el ejecutivo de Fecode explica que ya realizó una solicitud formal ante las autoridades competentes para restablecer su esquema de seguridad, debido a que este fue suspendido con su salida del país, aunque hasta el momento no se le ha asignado protección.



"Hice los oficios correspondientes ante las autoridades competentes para informar sobre mi regreso, con antelación, y esperamos que el Gobierno Nacional y el presidente Iván Duque pueda brindarnos la seguridad que se requiere porque continúan las amenazas, la persecución y las estigmatizaciones", explicó Alarcón.



Entre tanto manifiesta que sigue convencido de que el diálogo y la concertación son los mecanismos para solucionar los problemas por los que atraviesa actualmente Colombia. "Creo que uno no puede salir a esconderse simplemente por expresar nuestro pensamiento y nuestra opinión", dijo.



Respecto a si tiene intenciones de hacer parte de la contienda electoral de 2022 a su regreso, el líder sindicar manifestó que "es un derecho constitucional al cual todas y todos tenemos el derecho legítimo a participar".



