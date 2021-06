Nelson Alarcón, de Fecode, dejó el país por amenazas

Nelson Alarcón, expresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), y actual ejecutivo de la organización, salió del país a causa de diversas amenazas recibidas en su contra.



Así lo confirmaron a EL TIEMPO fuentes al interior del sindicato de maestros, quienes también aseguraron que de momento no se dará más información al respecto al considerar esto una situación muy delicada en el magisterio.



De la misma manera, se pudo establecer que en estos momentos se vive una situación muy “difícil” dentro de Fecode, dado que se trata de uno de los líderes más importantes de la federación, quien, de paso, fue negociador en los diálogos sostenidos por el Comité Nacional del Paro con el Gobierno.



Ya el pasado jueves 17 de junio, Alarcón advertía en su cuenta de Twitter que había recibido todo tipo de amenazas contra su vida por diferentes medios como llamadas telefónicas y mensajes de texto.



“Hago responsable al presidente de la República Iván Duque de cualquier situación que pudiera llegar a pasarme, después de sus declaraciones arrecian las amenazas en contra de mi vida. Defender la democracia y el Estado social de derecho son mi delito”, mencionó el líder sindical.



Tras esto, Alfonso Campo, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señaló que “por instrucciones del presidente Iván Duque , el señor Nelson Alarcón tiene medidas de protección robustas desde el 9 de noviembre de 2018 mediante la resolución 350. Su esquema sigue vigente y le brinda seguridad en el ejercicio de su liderazgo”.



Cabe recordar que en las últimas semanas Alarcón no solo destacó por su participación en las conversaciones con el Gobierno, sino que también recibió todo tipo de críticas tras conocerse un video en el que se señalaba motivos políticos del paro con miras a las elecciones de 2022.



El expresidente de Fecode mencionó en entrevistas con varios medios que las amenazas en su contra se intensificaron tras revelarse dicha grabación.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

