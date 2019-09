Movistar rechaza las afirmaciones de Claro sobre licitación del Sena

Luego de que las empresas Claro y Carvajal señalaran que la licitación del Sena, adjudicada a Movistar, fue "manipulada, amañada y dirigida", la compañía española calificó esas declaraciones de "temerarias".

"Conocidos los señalamientos realizados por Hilda Maria Pardo, representante legal de la Unión Temporal Gestión Integral Sena (UT GIS) -conformada por las empresas Carvajal y Claro-, sobre la recién adjudicada licitación del Sena, Telefónica Movistar Colombia los rechaza enérgicamente, dado que buscan desprestigiar la integridad del proceso, al no haber resultado adjudicatario por los incumplimientos de su ofrecimiento", indica Movistar en un comunicado.



La compañía española indica que Movistar fue seleccionada por el Sena luego de cumplir con todos los requerimientos establecidos por la entidad, en especial, "aquellos que estaban relacionados con la compatibilidad de la infraestructura actual del Sena con la que debían ofrecer los proponentes".



"Para Telefónica Movistar, lo sucedido refleja el carácter de un competidor que no acepta perder un proceso licitatorio y que recurre al desprestigio no solo de las autoridades sino de sus competidores para buscar lo que no logró con su propuesta ante el Sena", agrega el comunicado.



Hay que recordar que el contrato fue adjudicado a Movistar por un valor de 695.000 millones de pesos, un monto atractivo para el Sena, luego de el otro proponente, Unión temporal De claro y Carvajal, ofreciera 705.000 millones de pesos.



EDUCACIÓN