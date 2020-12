MinTIC abre inscripciones para formar a 50.000 jóvenes en programación

Muchos jóvenes terminan sus estudios de bachillerato sin saber qué estudiar. En esta etapa es muy importante analizar no solo para qué son buenos, sino también qué posibilidades tienen de conseguir un empleo dependiendo de la carrera profesional que elijan.



Ante ello, una de las principales opciones que recomiendan expertos es la programación, así como la ingeniería de sistemas y multimedia. Se cree que en el país hay un déficit de al menos 68.000 profesionales en el sector, es decir, ese es el número de vacantes que no se han podido llenar por falta de talento humano.



(Lea también: Icetex emitió bonos sociales para reducir tasas de interés)

Y frente a semejante panorama, en el que cada vez se requiere más personal capacitado en programación, han surgido iniciativas interesantes como la recientemente lanzada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que busca formar de aquí al 2022 a unas 100.000 en programación, 50.000 de ellos a partir de 2021.



Se trata de Misión TIC 2020, la cual esta semana abrió inscripciones para formar a jóvenes estudiantes de colegios o recién graduados como bachilleres en esta área, con un componente especial, y es que al terminar su formación tendrán grandes posibilidades de ingresar de manera inmediata al mercado laboral.



(Lea también: Conozca las becas y facilidades para estudiar en Nueva Zelanda)



EL TIEMPO habló al respecto con la ministra TIC, Karen Abudinen, quien explicó las ventajas de esta iniciativa, cómo será el proceso de inscripción y selección de los aspirantes, entre otros puntos importantes de Misión TIC 2020.



¿En qué consiste la iniciativa Misión TIC 2020?



Misión TIC 2022 inició este año con más de 5.600 jóvenes para formarlos en programación. Actualmente este sector necesita talento humano. Por ello es importante acelerar la transformación digital tanto del sector público como del privado. Por eso decidimos abrir este proyecto que no tiene precedentes en América Latina, es la primera iniciativa que busca formar 100.000 programadores para el año 2022 con recursos del Gobierno Nacional.



(Lea también: En Colombia ya viven 420.000 menores de edad venezolanos)



La idea es que estos programadores sean formados justo a la medida de lo que buscan las empresas. Y además generamos un valor agregado porque no solo trabajamos en la formación académica, sino que trabajamos habilidades blandas, trabajo bajo presión, manejo del estrés, cómo mantenerse en el empleo, entre otras. De manera adicional tenemos un fuerte componente en el manejo del inglés.



¿Qué hace especial a este programa?



Este programa fue construido con el apoyo de 27 empresas, emprendedores, gremios y la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El curriculum fue diseñado para que se adaptara a las necesidades del sector. La idea es formar a jóvenes y ciudadanos capaces de resolver problemas, de transformar digitalmente a las empresas.



También tenemos una labor de coaching para combatir la deserción, porque queremos que los jóvenes permanezcan en este proceso.



Contamos además con el apoyo de tres universidades, que son la Universidad del Norte, la Universidad Nacional y la Universidad de Pereira.



(Lea también: ‘Los menores son presa fácil de abusos’: Save the Children)



Un componente muy importante es que trabajamos para que estas personas puedan entrar inmediatamente al mercado laboral. Esta es una inversión importantísima que para el próximo año será de caso 85.000 millones de pesos.



¿Cómo funciona Misión TIC 2022?



Está dividido por ciclos, y además por dos rutas. La ruta 1 es para la formación de estudiantes de grados noveno, décimo y once, que aún no salen del colegio, y la ruta 2 enfocada en jóvenes que ya se graduaron del colegio y buscan continuar con su formación.



Les brindamos fundamentos de programación, programación básica y desarrollo de software, a lo que se suma el inglés y las habilidades blandas.



(Lea también: Estos son los planes del Mineducación para el regreso a clases en 2021)



Aplica para jóvenes de todo el país. La formación se realizará de manera virtual y será dada por profesionales de alto nivel, tanto profesores universitarios como personas que se desempeñan en el sector de las Tecnologías de la Información.



¿Qué debe hacer una persona interesada para inscribirse?



Ya abrimos las inscripciones por medio de la página web www.misiontic2022.gov.co. Las personas interesadas pueden realizar el registro hasta el día 12 de marzo. Para 2021 tenemos 50.000 nuevos cupos, y completaremos los 100.000 en 2022.



¿Hay otros requisitos?



Quienes se inscriban deben pasar por un examen de conocimiento porque sabemos que los postulados normalmente son muchos, y solo tenemos 50.000 cupos para 2021.



Esta prueba está basada en razonamiento abstracto, comprensión de lectura, habilidades de matemáticas y en inglés. Tiene una duración de entre 60 y 90 minutos de duración y consta de 20 a 45 preguntas, dependiendo la ruta a la que aplique el aspirante.



(Lea también: Las carreras profesionales más apetecidas en el mundo laboral)



Los resultados del examen se darán a conocer el día 15 de marzo. A partir de ese momento empieza el proceso de formación, la cual irá hasta el mes de diciembre.



Cabe recordar que es vital que los datos dados por los postulados sean los correctos, porque es probable que puedan perder su cupo por registrar mal su cédula o su correo electrónico personal.



¿Por qué el país necesita formar personal en programación?



Según Fedesoft son más de 68.000 puestos de trabajo vacantes que a la fecha no se han podido ocupar porque no se ha conseguido el capital humano necesario. Por eso es necesario formar programadores. Lo que hay es trabajo en este sector.



El propósito de esta iniciativa es juntar la oferta con la demanda. Por eso nuestro trabajo con el sector privado. Tenemos convenio con organizaciones como Fedesoft, Microsoft, IBM, Rappi, entre muchas otras.



Sin duda esta es una gran oportunidad para los jóvenes. Mucho de ese talento que será formado podrá exportar sus servicios. No estamos solo solventando el talento humano que necesita Colombia, sino ayudando a que estos ciudadanos puedan trabajar gracias a estos conocimientos en cualquier empresa de Latinoamérica.



(Lea también: ¿A qué edad es recomendable iniciar con la educación de los niños?)



Pero también buscamos que si estos muchachos que realizar su formación ya cuentan con un empleo, puedan fortalecer o generar un aumento en su escala salarial.



Para nosotros todo esto es muy importante, porque entendemos que la conectividad, más tecnología, más talento, más talento son los componentes necesarios para la reactivación económica.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- Unicef pide dar prioridad a los maestros en la vacunación de covid



- ¿Cuál es la mejor hora del día para aprender?



- Siete universidades colombianas entre las más sostenibles del mundo