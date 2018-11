‘Es claro que debe hacerse reforma estructural a Icetex’: Mineducación

Este miércoles, durante un debate de control político sobre Generación E, el nuevo Ser Pilo Paga, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, informó que el Gobierno tiene la voluntad de hacer una reforma integral al Icetex.



Al debate, que fue citado por Martha Villalba, representante del partido de la U, asistieron también profesores y estudiantes de universidades públicas para hablar, principalmente, sobre el programa Generación E y la financiación de la educación pública superior.

“En el plan de la mesa de negociación está la revisión y creación de propuestas para las normas de la financiación de la educación superior (…). Ustedes (estudiantes y profesores) acá han dicho que no se ha tenido en cuenta la necesidad de ajustar la Ley 30. Justamente por eso se propuso ayer (martes) en la mesa ese artículo para trabajar en conjunto, porque ustedes saben que no son proyectos de un día. Como todos ustedes lo han dicho, la ley que rige la estructura de la financiación de la educación superior es de 1992 y claramente el Gobierno tiene una responsabilidad de construir propuestas en ese sentido. Además, de generar iniciativas, de reformar la ley de regalías y, en general, de mirar los usos y fuentes como el Icetex”, señaló la jefe de la cartera de educación.

En ese sentido, Angulo señaló que es necesario cambiar las condiciones de los créditos del Icetex, que permitan reconocer la situación de los deudores.



“En la comisión sexta, en un debate que propuso el senador Antanas Mockus sobre el Icetex la semana pasada, fue clara la decisión de este ministerio y del Gobierno de hacer una reforma integral al Icetex. Pero cuando hablo de reforma integral no puedo partir de tomar las utilidades de hoy, que están en más de 230.000 matrículas que subsana el Gobierno. Las reformas del Icetex no vienen directamente de nuevas fuentes, sino de cambios a las condiciones mismas del crédito educativo para reconocer la situación de los muchos deudores que vienen de esa entidad”, agregó la funcionaria.

La ministra de Educación no dio más detalles sobre la reforma, pero Daniel Torres, líder estudiantil y quién también asistió al debate, expuso algunas ideas.



Para él, se debe realizar una reforma "profunda" para que los futuros usuarios de la entidad no caigan en un endeudamiento "crónico".



"Se necesita que el Icetex se convierta en una institución que entregue becas de carácter social y, para ello, proponemos ampliar el modelo de financiación contingente al ingreso. Ese esquema plantea que si uno no tiene trabajo, no le hacen cobros coactivos y el valor del pago mensual es proporcional a los ingresos. Otro beneficio de este modelo es que no reporta a las centrales de riesgo".



El líder estudiantil habla de "ampliar" porque ese modelo ya fue aprobado y sancionado como ley a mediados de este año.



Torres también propuso que: "A través del Icetex los dineros que administren no deben terminar solo en la universidad privada, también en la pública. Por ejemplo, las primeras 30 universidades que reciben ingresos de esa entidad son privadas, las cuales obtienen 3,1 billones. La Nacional, por ejemplo, recibe 48.000 millones."



