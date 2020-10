‘Hasta que haya vacuna, habrá alternancia’: Mineducación

El modelo de alternancia (que combina clases presenciales con trabajo en casa) podría extenderse durante todo el 2021, dado que será la forma en que operará el sistema educativo del país hasta que la vacuna contra la covid-19 llegue a Colombia.



Así lo señaló en diálogo con EL TIEMPO la ministra de Educación María Victoria Angulo, quien explicó de manera detallada el proceso de retorno a las aulas tras la publicación de los nuevos protocolos.



¿En qué consisten los nuevos protocolos?



En el mes de junio publicamos los lineamientos que permitieron esbozar todas las medidas requeridas para el proceso de alternancia e iniciamos pilotajes. Ahora se pasó a los protocolos, que tienen direcciones mucho más claras, en los que se establece que las secretarías de educación deberán diseñar sus propios modelos atendiendo a sus necesidades particulares.



La alternancia no es solo plantear cuáles niños van cuáles días. Detrás hay un trabajo complejo con las instituciones, de recursos y de adecuaciones. Hay que pensarlo de forma pedagógica para que estos espacios permitan suplir las carencias generadas por la emergencia.



¿Cómo van los pilotos?



Los pilotos iniciaron en algunas comunidades indígenas desde el mes de agosto, en otros municipios en septiembre, y hoy son 24 secretarías de educación, de las 96 que hay en el país, vienen trabajando en procesos de alternancia tanto en colegios públicos como privados.



Cada día más colegios se suman, por lo que no hay una cifra exacta consolidada. Aprovechamos para anunciar que en 10 secretarías más se iniciarán pilotajes después de esta semana de receso.



¿En educación superior?



En junio, julio y agosto se realizaron prácticas con alternancia en instituciones de educación superior. Fueron en ese momento 154. A partir de agosto se ha venido dando un inicio gradual del proceso de alternancia. Ya son más de 30 establecimientos que ya trabajan con presencialidad en laboratorios.



¿Qué viene ahora?



El pasado viernes emitimos la Directiva 16 con orientaciones muy claras para gobernadores, alcaldes, secretarios de educación y directivos de instituciones. En ella, por ejemplo, se dan 30 días para que se elaboren un plan de alternancia educativa, tras lo cual se implementarán los protocolos que tendrán vigencia en lo que queda de 2020 y en 2021.



¿Todo 2021 estaremos en alternancia?



Frente a la duración del modelo, hay que esperar varios factores, como lo es la vacuna y el proceso de inmunización. Mientras eso sucede, debemos mantener las medidas de distancia física y bioseguridad, es decir, trabajar en alternancia.



En la medida que evolucione la pandemia será el Ministerio de Salud el que estará dando los mensajes de un eventual regreso a las aulas de manera más masiva. Así no solo ocurrirá en Colombia sino en varios países de la región y otras partes del mundo.



¿A partir de qué información se crearon los protocolos?



Tenemos un comité científico destinado específicamente para educación. Tenemos convenio con universidades, representantes de sociedades de pediatría, psicología, psiquiatría, epidemiología, entre otras, para saber cómo apoyar a los secretarios y rectores a implementar los protocolos así como para resolver las inquietudes de los padres.



¿Pueden obligar a un niño a ir a clase?



Muy importante recordar a los padres que quedó explícito que su consentimiento es fundamental. No es un tema de obligar a nadie. Los padres son los que mejor conocen la información en materia de salud de su hijo y su núcleo familiar, por lo que la decisión recae en ellos. Por eso buscamos también buenos elementos para continuar con la educación en casa, para que el proceso de formación no se interrumpa en ningún caso.

María Victoria Angulo, Ministra de Educación Foto: Ministerio de Educación

¿Cómo se define cuántos niños van a las aulas?



Hay dos variables. La primera es que el aforo se calculará con base en el tamaño de la infraestructura física de la institución para cumplir los protocolos y el distanciamiento físico de un metro en las aulas y de dos metros en otros espacios. Hay colegios de diferentes tamaños y no se puede aplicar en todos la misma tasa.



También está la coordinación con autoridades locales, porque se requiere tomar medidas en materia de horarios, transporte, entre otras.



¿Cómo se pagarán las adecuaciones necesarias?



El Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) nos asignó más de $92.000 mil millones como un primer giro para la compra de los elementos básicos del protocolo. También se nos dieron recursos adicionales para esta nueva fase. A partir del siguiente mes contaremos con estos recursos que serán girados directamente a las instituciones.



La Contraloría General de la República vigilará el manejo de este dinero y con Colombia Compra Eficiente se generó un acuerdo para que cada región pueda hacer las compras a los mejores precios.



Según el estudio de bienestar escolar, solo el 53 por ciento de los colegios pueden cumplir los protocolos...



Precisamente por eso cada secretaría de educación debía hacer un diagnóstico en todo su territorio para entender qué ocurría en temas de provisión de agua, mejoramientos rurales y requerimientos de bioseguridad. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en ello, en la entrega de recursos y realizar esas adecuaciones.



¿Que dice a Fecode, que irá a paro contra la alternancia?



Con los maestros hemos tenido múltiples espacios de diálogo para honrar y cumplir cada uno de los temas que procuran por su bienestar. Esto es muestra de buena voluntad, escucha y acompañamiento. Hemos observado un trabajo dedicado e innovador de los docentes, que ha permitido, pese a restricciones de conectividad, trabajar en casa con los niños y las familias.



Cada vez que hemos pensado una medida hemos estado en comunicación con los líderes de Fecode, entendiendo que se pueden generar miedos e inquietudes. Se han dado todas las garantías.



Aún así insisten en no volver a clases...



Los protocolos son para reducir los riesgos que haya. Cabe mencionar que han salido varios estudios y recomendaciones de la OMS, Unicef y la Unesco sobre el impacto en el desarrollo emocional, cognitivo y nutricional por el aislamiento. Si bien se han hecho esfuerzos por la educación en casa, ya hay un llamado y un momento de implementar estos protocolos con todas las medidas de bioseguridad para realizar un retorno con alternancia.



Este programa no es una decisión aislada de Colombia, es la forma como internacionalmente todos los maestros se han venido sumando a un proceso gradual, progresivo y seguro, y hacemos ese llamado a los directivos y profesores.



¿Continuarán en 2021 los apoyos económicos al sector anunciados por la pandemia?



El Fondo Solidario para la Educación continuará. Estamos trabajando con el Congreso para que pueda tener continuidad y reunir nuevos recursos con el apoyo del Ministerio de Hacienda y el FOME.



Con este fondo a la fecha hemos apoyado a 57.776 familias con créditos condonables para pago de pensión por hasta el 100 por ciento. Una línea para estudiantes de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano ayudamos a 6.466.



En el plan de alivios a Icetex se apoyó a 101.979 beneficiarios. A esto se suma un apoyo a la universidad pública en el que logramos sumar más de 979.000 millones de pesos, contando con apoyos de alcaldes y gobernadores. Se beneficiaron 661.000 estudiantes de las 63 universidades públicas. De ellos, a más de 507.000 les dimos auxilio del 100 por ciento del valor de la matrícula.



Organismos internacionales hablan de una 'catástrofe' en la educación. ¿Es así en Colombia?



Hay un impacto en la deserción, porque hay niños de zonas rurales que no han contado con conectividad. También hay un impacto por el cambio de la metodología de aprendizaje y las competencias socioemocionales.



Pero más allá de calificar esta situación como 'catastrófica', creo que es un llamado de urgencia a que se tomen las decisiones adecuadas con la unidad de todos los agentes del sector.



¿Cómo ha funcionado PAE durante la pandemia?



Logramos modificar el Programa de Alimentación Escolar para que las 96 secretarías trabajen PAE en casa, que consistió en extender el programa para que se entregara en distintas modalidades como un bono alimenticio, mercado, o raciones preparadas. Ya son más de 5,7 millones de niños beneficiados.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

