Mineducación explica el modelo de clases durante 2021

Unos 260.000 menores abandonaron este año el colegio en el marco de la pandemia, lo que representa una deserción del 2,2 por ciento. Así lo señaló en entrevista con EL TIEMPO la ministra de Educación María Victoria Angulo.



Entre otras cosas, la jefe de la cartera educativa realizó un balance de de su gestión durante 2020, un año que vio cómo el sector educativo vivió grandes cambios como el cierre de colegios y universidades, lo que implicó trabajar desde casa, así como l implementación del modelo de alternancia, que de acuerdo con Angulo seguirá en firme por lo menos hasta que se realice totalmente la vacunación contra la covid-19 en todo el país.



¿Cómo termina Colombia el año 2020 en la implementación de la alternancia?



Desde el mes de julio el país fue pionero en la región junto con Uruguay en la publicación de los lineamientos para un regreso gradual, progresivo y seguro. Tras el inicio de los pilotos, hoy más del 73 por ciento del territorio nacional dio inicio a la alternancia, particularmente en 51 de las 96 secretarías de educación.



Ya todas las entidades territoriales entregaron sus planes de alternancia y se les giraron los recursos que suman $400.000 millones para la compra de todos los elementos de bioseguridad.



¿Cómo afectó la pandemia a la deserción en Colombia?



A noviembre 2020 tenemos una matrícula 9 '428.897 estudiantes de preescolar, básica y media. En materia del número de retirados del sistema nos da una deserción del 2,2 por ciento (264.000 estudiantes menos). Es una deserción que a diciembre va a cerrar en una cifra muy similar al año anterior (que fue de 2,99 por ciento).



En educación superior tenemos una deserción cercana al 10 por ciento. Tradicionalmente esta cifra, sin pandemia, estaba entre 10 y 12 por ciento. Lo que no quiere decir que vamos a bajar la guardia.



¿Cómo será el inicio de clases en 2021?



Los colegios irán iniciando entre la tercera semana de enero y la primera de febrero dependiendo del calendario aprobado. Se ha venido con un trabajo muy detallado para garantizar el retorno seguro a las aulas a partir del próximo año, pero no total, sino con alternancia, con sesiones presenciales y con un importante componente de trabajo en casa, atendiendo a las necesidades de cada región e institución.



¿Hasta cuándo irá la alternancia?



Las medidas de cuidado y bioseguridad debemos mantenerlas hasta que no se termine completamente todo el proceso de inmunización y se tenga controlada la situación de salud pública con respecto al coronavirus.

María Victoria Angulo, Ministra de Educación. Foto: Ministerio de Educación

¿Se ha hablado con los sectores que están en contra de este regreso a las aulas?



Uno entiende que surgieran dudas en un año tan atípico como este. Por eso desde agosto constituimos un comité científico para los temas de educación para hacer pedagogía, dar mucha información a todos los de la comunidad educativa.



Con padres de familia iniciamos un proceso para desmitificar muchos temas, para mostrar que realmente ya había un impacto por ese proceso de aislamiento y que con todas las medidas implementadas estaba el escenario para poder retornar. Claramente siempre se respeta la decisión de los padres.



Este proceso pedagógico también se hizo con Fecode y se aclaró en repetidas oportunidades que los recursos para garantizar el protocolo están contemplados en los dineros del Fome ya girados, y a medida que se necesite, se darán los recursos pertinentes.



¿Qué estrategias se implementaron para que el sector no parara en la pandemia?



Fueron esfuerzos en todo lo que tiene que ver con innovación y contenidos como la plataforma de educación en línea Aprender Digital, el canal Mi Señal, más de 1.200 emisoras comunitarias, entrega de guías y programas específicos de cada una de las regiones que permitieron llegar a todas las zonas del país.



¿Y en materia de recursos?



Se tomaron acciones como la creación del Fondo Solidario por la Educación, que puso recursos dirigidos a familias, a colegios, jardines y estudiantes. Gracias a este fondo pudimos dar apoyo a 57.776 familias que se vieron beneficiadas para el pago de pensiones. Hubo apoyo al pago de matrículas universitarias, alivios a deudores de Icetex, entre otros.



¿Habrá apoyo a instituciones privadas en 2021?



Continúa el Fondo Solidario y la línea de apoyo al pago de pensiones para colegios y jardines. Por el lado de las universidades, continúa el plan de alivios de Icetex y, con recursos adicionales, continuará la línea de financiación de Findeter, al igual que la línea Unidas por Colombia, que brinda apoyo financiero para instituciones de educación superior.



¿Y seguirán también los apoyos para matrícula cero?



Sí. Ya en el semestre pasado con los recursos del Ministerio y de otras entidades logramos que más de 500.000 estudiantes tuvieran un descuento del 100 por ciento. Esto continuará por la continuidad del Fondo Solidario y Generación E. Allí se van a sumar recursos que ya están confirmando alcaldes y gobernadores.



¿Cuál es la estrategia para atender los retrasos en el aprendizaje por el aislamiento?



Desde finales de octubre pusimos en marcha el sistema Evaluar para Avanzar. Este no busca ranquear, sino dar información muy certera de cuáles son las áreas de conocimiento que tienen que ser reforzados. También tenemos el programa de Emociones para la Vida que busca acompañar este desarrollo emocional, también afectado.



¿Qué medidas asumidas en la pandemia pasarán a ser permanentes?



Se mantendrán los programas de Evaluar para Avanzar y Emociones para la Vida, así como las plataformas de educación en línea. Otro tema a resaltar que propició la pandemia fue el fortalecimiento del vínculo familia-escuela que se potenció en este tiempo.



Fuera del tema de la pandemia, ¿en qué otros temas hubo avances?



Por tercer año consecutivo la educación es el sector con más recursos aprobados y ejecutados. Para el 2021 fueron aprobados 47,3 billones de pesos. También se logró la creación de la Unidad de Alimentación Escolar que nos permitió llegar a 5,7 millones de niños con alimentación escolar en la vigencia 2020 y que servirá para vigilar el Programa de Alimentación Escolar (PAE).



El año anterior encontramos paralizados más de 250 proyectos de infraestructura por problemas jurídicos o presupuestales. Hoy se han entregado 180 colegios nuevos en total.



Encontramos una línea base de 40 colegios, es decir, en el gobierno del presidente Iván Duque se han entregado 140 colegios y adicionalmente se logró reactivar el 95 por ciento de las obras detenidas por incumplimiento sistemático y además con ocasión de la pandemia iniciamos el apoyo a la infraestructura rural con cerca de 200.000 millones de pesos que va a permitir que queden 668 sedes educativas rurales con mejoramiento que pasa por temas de aulas, de comedor, reforzamiento, etc.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

