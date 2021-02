¿Qué dice el ministerio sobre acceso al agua en las escuelas del país?

Tras un reciente informe publicado por la Universidad Javeriana en el cual se revela que, al menos el 11 por ciento de los colegios del sector oficial en el país quedan ubicados en barrios donde más de la mitad de las viviendas no tiene acueducto, mientras que esto mismo ocurre solamente en el 1 por ciento de los colegios privado, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, habló con EL TIEMPO sobre las medidas que está tomando el Gobierno frente a esta situación.



En medio de la pandemia se han destinado recursos extra para fortalecer la infraestructura básica de las instituciones educativas. ¿Por qué todavía hay escuelas sin las condiciones necesarias para el retorno a clases?

El Gobierno Nacional a través de los recursos del Ministerio de Educación, viene ejecutando y entregando desde el año pasado seiscientas ochenta y nueve (689) obras de mejoramientos de infraestructura de las sedes educativas ubicadas en zona rural en los 32 departamentos del país con un monto de inversión de $200 mil millones de pesos.



Además, conscientes de la necesidad de invertir más recursos se realizará a partir de la primera semana de marzo, una nueva convocatoria para que los alcaldes y gobernadores postulen nuevas sedes educativas que requieren mejoramientos en su infraestructura y en las que podamos sumar recursos del Gobierno Nacional y de los gobiernos territoriales para continuar con más mejoramientos y adecuaciones que requieren la infraestructura de las escuelas y colegios.



Además de lo señalado, el Gobierno Nacional asignó y giró entre agosto y noviembre de 2020, a través del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME la suma de $400 mil millones de pesos a los Alcaldes y Gobernadores de las 96 Secretarías de Educación Certificadas (Departamentos, Distritos y Municipios) con destinación específica para cofinanciar la implementación de los protocolos de bioseguridad en las sedes educativas oficiales; estos recursos entre otros usos, permiten instalar lavamanos, adecuar unidades sanitarias, realizar adecuaciones para lograr ventilación natural y otros aspectos relacionados con los elementos de bioseguridad que señala el protocolo, para el retorno gradual, progresivo y seguro a la actividad académica en las aulas, bajo el esquema de alternancia.



Las gobernaciones y alcaldías avanzan en la ejecución de esos recursos y se prevé que, durante el primer trimestre de este año, la gran mayoría de las sedes educativas oficiales cuenten con las condiciones para el retorno de los estudiantes y los maestros al trabajo académico presencial.

¿Qué se planea hacer desde el ministerio para garantizar el retorno a la alternancia en aquellos lugares donde todavía no se tiene agua?

El Ministerio de Educación Nacional, ha señalado que el año escolar 2021 será un año con trabajo presencial en alternancia y en el que debemos adelantar la prestación del servicio educativo con el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, en tal sentido, ha convocado a los alcaldes y gobernadores a realizar inversiones que sumadas con los aportes del Gobierno Nacional permitan priorizar las adecuaciones que requieren las escuelas y colegios para permitir el retorno a las aulas en condiciones seguras para la comunidad educativa.



Por ello, se adelantan mas de 689 procesos de mejoramientos y nueva convocatoria para mejoramientos rurales, adicional a las experiencias de inversiones con recursos del sistema general de participaciones para infraestructura, con recursos de regalías o con recursos propios que están permitiendo realizar las adecuaciones para que las sedes educativas cuenten con agua o tengan suministro del liquido por carrotanques; en este caso apoyado también por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

¿Cuáles son las opciones que se plantean para aquellas instituciones sobre las cuales no hay soluciones a corto plazo para solucionar el acceso al agua?

El suministro de agua, para las sedes educativas es un proceso liderado por los alcaldes y gobernadores a través de los recursos que tienen para agua y saneamiento básico y sus planes territoriales de agua que les permite invertir tanto en acueductos veredales como en los acueductos municipales; en el entretanto, el Ministerio ha orientado que se implementen soluciones transitorias como la adquisición de tanques de almacenamiento de agua, pozos profundos, motobombas y otros elementos que permita almacenar agua y disponer de ella durante los momentos en los que se adelante la jornada académica presencial; para cofinaciar estas soluciones transitorias y otras disposiciones del protocolo de bioseguridad como disponer de alcohol glicerinado para la desinfección de manos, se pueden invertir recursos del FOME asignados por el Ministerio a las Secretarías de Educación por el orden de los $400.050 millones.



No obstante, estos retos que nos demandas acciones rápidas en algunas sedes educativas, debemos registrar que el inicio de clases presenciales con alternancia avanza de manera gradual, progresiva y segura en este año escolar 2021, gracias al liderazgo de Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de Educación, Rectores de colegios oficiales y privados y por supuesto al compromiso de maestros y de los padres y madres de familia.



Así, durante esta cuarta semana de febrero llegamos a un 71% de las Secretarias de Educación que han reportado el inicio de actividad académica presencial con alternancia, en un proceso que según las fechas del calendario académico inició desde el 18 de enero de manera gradual y progresiva, en algunos colegios públicos y privados de diferentes municipios pequeños del país en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Valle del Cauca y Vichada, y en las ciudades de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Chía, Dosquebradas, Envigado, Facatativa, Floridablanca, Funza, Fusagasuga, Girardot, Girón, Ibague, Itagüí, Magangué, Maicao, Malambo, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Popayán, Quibdó, Riohacha, Rionegro, Sabaneta, Sahagún, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Tumaco, Tunja, Uribia, Valledupar, Yopal.



En síntesis, el Ministerio de Educación Nacional, continúa trabajando de manera sinérgica con las autoridades territoriales para la reactivación del sistema educativo tanto oficial como del sector privado.



