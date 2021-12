La decisión de los ministerios de Salud y Educación de volver a las clases presenciales en su totalidad a partir de 2022. La ministra María Victoria Angulo, en diálogo con EL TIEMPO, explicó los pormenores de la medida.



¿Este anuncio implica presencialidad tal y como la conocíamos antes de la pandemia?

Las condiciones sanitarias actuales, como lo ha expresado el ministro de Salud por medio de esta resolución, demuestran que ya están dadas las condiciones para que haya una presencialidad plena, sin limitaciones de aforo, como siempre ha funcionado el sistema, pero siendo responsables con los temas de bioseguridad que disponga Minsalud y observando la evolución de los indicadores.

¿Cómo cerró el año en materia de presencialidad?

2021 lo cerramos con las siguientes cifras: estamos en el 97 por ciento de las instituciones con presencialidad y el 83 por ciento de los estudiantes. Evidentemente, tenemos que seguir trabajando porque tenemos que iniciar el año escolar 2022 con presencialidad en un 100 por ciento. Eso no solo requiere poner a punto las instituciones, para lo cual hemos invertido 1,2 billones de pesos, sino también mucha pedagogía con los padres.



Ya varios entes, como la Consejería de Infancia y Adolescencia, han hecho un llamado de lo importante del proceso de vacunación en la población estudiantil. Con esto estamos blindando el proceso educativo y permitiendo el retorno que es tan necesario, como ya lo han señalado organismos como Unicef y Unesco.

Habrá muchos padres y profesores preocupados por esta medida...

Los papás deben entender que así como se reactivó la vida económica, social y recreativa, se debe dar importancia al escenario más relevante en la vida de un niño y joven que es el educativo. FACEBOOK

TWITTER

Ya han transcurrido un año y nueve meses desde que inició esta pandemia. Creo que no estamos como en el primer momento, cuando había desconocimiento de los posibles impactos que podría tener. Los papás tienen que entender que, así como se reactivó la vida económica, social y recreativa, que están operando a pleno, cómo no darle importancia al escenario más relevante en la vida de un niño y joven, que es el educativo.



Está más que comprobado, por parte de estudios del Banco Mundial, del BID, de Unesco, de la OMS, que no solo están dadas las condiciones para volver al colegio, sino que además mantener a los menores en casa causa problemas significativos de aprendizaje, brechas educativas, desarrollo socioemocional, vulneración de derechos, afectaciones económicas a futuro.

¿Qué pasará con las universidades?

Ellas también vuelven a las aulas de manera total, hablamos de presencialidad en todos los escenarios educativos. Las universidades avanzaron en un 64 por ciento en cuanto al número de instituciones, y si lo miramos a nivel de matrícula, de un 60 por ciento. Hemos estado trabajando con la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), con el Sistema de Universidades Estatales (SUE), reiterando la importancia de la presencialidad en los jóvenes.



La presencialidad deberá ser acorde con el registro calificado que tenga cada programa académico, es decir, si un programa está registrado como presencial, así deberá ser dictada a partir de enero.



Más allá de la presencialidad, otro punto que será importante es el de la nivelación de aprendizajes…

Este año hablamos mucho de la importancia de volver a la presencialidad, ahora en 2022 nos centraremos en la calidad. Con la información del programa Evaluar para Avanzar y los resultados de las pruebas Saber de 3°, 5°, 7° y 9°, se podrá enfatizar en estos temas.



Ya hemos diseñado una estrategia, en la que actuaremos desde diferentes frentes, e incluso utilizaremos programas que han demostrado ser exitosos como ‘Vamos todos a leer’, de la Fundación Luker para temas de lectura, el cual fue recientemente galardonado con el Wise Award, una de las distinciones más importantes a nivel internacional, por sus resultados probados.



REDACCIÓN EDUCACIÓN