Mineducación propone nuevas reglas para convalidar títulos

Con el objetivo de agilizar los procesos de convalidación de títulos del exterior, el Ministerio de Educación busca derogar la resolución 20797 de 2017 y propone una nueva reglamentación.

La nueva resolución, que está disponible para comentarios y sugerencias ciudadanas hasta el 13 de mayo de 2019, pretende reducir el número de documentos requeridos y mejorar los tiempos de respuesta a partir de una nueva plataforma tecnológica.



Y es que muchos colombianos aducen demoras en el proceso. "Soy médico internista con subespecialidad en Hematología. Hice un enorme sacrificio durante seis años de estudio en el exterior, pero al tratar de hacer la convalidación me han puesto muchas trabas con la exigencia de documentos.Ya van varios meses sin poder trabajar en mi área. El comentario de mis colegas y amigos es el mismo: el Ministerio de Educación inventa un nuevo trámite para ralentizar el proceso", dice una persona que no ha podido convalidar su título del exterior.



Casos como estos abundan y, si bien cada historia es diferente, el Ministerio de Educación ha reconocido que la principal causa que hace lentos los procesos de convalidación es el flujo de solicitudes.



"Las solicitudes de convalidación han presentado un incremento del 245 por ciento a lo largo de los últimos diez años, pasando de 1.894 requerimientos en el 2009 a 6.675 en el año 2018. Pero en el año 2017 se presentó una subida excepcional con el registro de 15.686 casos radicados. Actualmente existen 3.236 casos de convalidación, de las cuales 2.139 se encuentran en la fase final de proyección y firmas de la resolución y 1.094 en trámite", indica la cartera de educación.



En ese sentido, la nueva resolución que plantea la ministra de Educación, María Victoria Angulo, tiene como objetivo reducir los tiempos de respuesta, dependiendo de la clase de solicitud.



Por ejemplo, los requerimientos que lleguen por acreditación o reconocimiento en alta calidad (cuando la institución o el programa cursado del título a convalidar, cuenten con acreditación o reconocimiento en alta calidad por parte de una entidad gubernamental o estatal competente u organización privada autorizada oficialmente para ello en el país de origen) "se resolverán en un término no mayor a 30 días calendario", según dice la resolución.



Entre tanto, las solicitudes que se radiquen por el criterio de precedente administrativo (aplicable cuando el título sometido a convalidación coincide con títulos que han sido evaluados académicamente por la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior o el órgano evaluador que el Ministerio de Educación Nacional designe para ello) "se resolverán en un término no mayor a 60 días calendario".



Por su parte, los requerimientos que se realicen por evaluación académica (mediante el cual la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior o el órgano evaluador que el Ministerio de Educación Nacional designe para el efecto, estudia, valora y emite un concepto sobre la formación académica adquirida en el exterior por el solicitante, con relación a los programas ofertados en el territorio nacional, que permita o niegue la convalidación del título) "se resolverán en un término no mayor a 120 días calendario".



