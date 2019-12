Ministerio de Educación premió a los mejores estudiantes del país

El Ministerio de Educación hizo un reconocimiento a 10 estudiantes que se destacaron en el programa Supérate con el Saber 2019, una competencia donde se evaluaron las habilidades en matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, educación ambiental, inglés y competencias ciudadanas.



En total, 167.823 niños de todo el país presentaron la prueba.

En el evento de premiación, el Ministerio de Educación entregó un diploma de reconocimiento a los 50 finalistas de la prueba y a los dos ganadores de cada grado (3, 5, 7, 9 y 11) organetas, cámaras fotográficas y créditos condonables para los estudiantes de grado once.



La ministra de educación, María Victoria Angulo dijo que con estas pruebas esperan poder superar "los desafíos que que tiene el país en temas de literatura, ciencia y matemáticas, además de brindar nuevas formas de enseñarlas".



Además, destacó que "la constancia y el compromiso de los estudiantes son los valores más grandes que tienen para alcanzar sus sueños, y ser ejemplo para otros niños".



Óscar Elías Vergara, estudiante de la Institución Educativa Liceo Panamericano de Sincelejo, obtuvo el primer puesto en las pruebas de grado 11. Desde el 2017, se presentó para las pruebas de noveno y posteriormente a las de décimo, y aunque en ambas llegó a ser finalista no ganó, este año fue diferente.

Óscar Elías Vergara, estudiante de la Institución Educativa Liceo Panamericano en Sincelejo, recibió un crédito condonable para poder realizar sus estudios universitarios. Foto: Cortesía del Ministerio de Educación

"Me siento muy feliz porque desde hace mucho tiempo he estado trabajando y al final recibir un premio por todo lo que he hecho es gratificante", expresó Vergara, a quien el Ministerio de Educación le hizo entrega de un crédito condonable para poder acceder a una institución de educación superior.

Daniel Moreno, estudiante del grado noveno de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes de Istmina, en Chocó, fue uno de los 50 finalistas de los grados noveno. Dice que se siente muy orgulloso de ser el único niño en representar a su departamento en esta versión de las pruebas.

Daniel Moreno, estudiante de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes en Istmina, Chocó, fue uno de los 50 finalistas del Supérate con el Saber. Foto: Daniela Gallo

"Quiero decirle a los jóvenes que estudiar sí paga, y el estudio sí vale la pena. La disciplina, el amor y la autosuperación por lo que se hace siempre da los frutos y por eso hay que esforzarse.", dijo Moreno.



Luis Moreno, padre del estudiante, desatacó que "aunque el principio no se sintieron tan motivados, al pasar cada prueba, hubo más ganas para que él diera lo mejor de sí."



