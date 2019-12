Mineducación ordena reemplazo de directivos de la  Autónoma del Caribe

El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 013650 de 2019, con la cual se solicita el reemplazo por el término de un año de los directivos de la Universidad Autónoma del Caribe, Álvaro de Jesús Cervantes Sanjuanelo; Paul García Visbal; Fredy Álvarez Martínez; Francisco Javier Gómez Miranda; Arnulfo Rafael Rico Camacho y María Cristina Vargas Cormane.

La solicitud se da en el marco de la Ley 1740 de 2014, que en su artículo 13 dice que el Ministerio de Educación Nacional puede tomar estas medidas cuando los funcionarios de la institución "no cumplan, impidan o dificulten la implementación de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional durante la vigilancia especial, oculten o alteren información."



La medida de reemplazo hacia los directivos no tendrá ningún carácter sancionatorio, sino que busca garantizar la correcta prestación de los servicios financieros y administrativos que se estaban incumpliendo en la institución y que llevo al Ministerio a tomar medidas de vigilancia especial.



El ministerio, a través de un comunicado, dijo que mientras sigan existiendo las circunstancias que afectaron a la institución, "continuará adelantando el acompañamiento necesario que se requiera en el marco de las actuaciones de carácter preventivo ordenadas para continuar adelantando las gestiones necesarias que permitan el restablecimiento de la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad."



EDUCACIÓN