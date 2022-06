Este martes 14 de junio se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva Política Pública de Recursos Educativos, la cual organiza y orienta los procesos de selección, adquisición, creación, distribución y evaluación de los materiales pedagógicos en las instituciones educativas de todo el país.



Esta nueva herramienta, diseñada por el Ministerio de Educación, con el apoyo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe de la Unesco (Cerlalc), busca definir los criterios para la adquisición e implementación de los recursos escolares, entendidos ahora no solo como textos físicos.



(Lea también: Estas son las universidades públicas del país entre las mejores del mundo).

La estrategia contempla materiales y contenidos en formatos analógicos y digitales, que podrán ser gestionados por colegios y secretarías de educación, de acuerdo a sus condiciones particulares.



Así lo destacó la ministra de Educación, María Victoria Angulo: “La política aporta a la consolidación de un sistema educativo equitativo, inclusivo y de calidad que cuide aún más la inversión pública bajo criterios y procesos técnicos y sistemáticos para garantizar más y mejores aprendizajes”.



(Además: ¿Cómo tomar riesgos? Esto dice un estudio de la Universidad de Harvard).



La funcionaria sostuvo que esta iniciativa pretende atender la necesidad de coordinar, armonizar y cohesionar las condiciones de acceso, disponibilidad, pertinencia y calidad de los recursos (ver entrevista adjunta).

No hay ningún país en la región con una política de estas características con una noción amplia de lo que es un recurso educativo. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Jeimy Hernández, gerente de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Cerlalc, destacó que “no hay ningún país en la región con una política de estas características con una noción amplia de lo que es un recurso educativo. Va a permitir trazar una ruta para cerrar las brechas en materia de acceso a recursos educativos, porque da herramientas para que estos sean llevados a lugares que antes no podían”.



Una de las novedades de la política es que no se toman únicamente en cuenta los texto físicos como recursos educativos, sino que se incluyen todos los objetos culturales usados para la práctica pedagógica, tanto en formatos análogos como digitales.



(No deje de leer: Nuevo ranking: estas son las mejores universidades de Colombia).



Así mismo, el Ministerio establece como lineamiento que los colegios y secretarías de educación deberán garantizar que estos recursos sean accesibles para las comunidades educativas dependiendo su contexto, con contenidos vigentes y adaptables a las necesidades de los docentes y estudiantes, según sus condiciones geográficas, sociales, culturales y de diversidad.



De igual forma, se establece un proceso detallado para el acceso, utilización y seguimiento de estas herramientas pedagógicas.



Para ello, orienta a realizar una identificación local de las necesidades e intereses pedagógicos de las comunidades educativas en todo el país antes de realizar la adquisición de materiales, que pueden ser comprados, creados por las mismas entidades o donados por terceros. Así mismo, los docentes deben ser capacitados en el uso de estos materiales.



Por su parte, tanto colegios como el Ministerio de Educación y las secretarías deberán hacer un seguimiento de la implementación de estos recursos en los procesos educativos.



(Lea también: Banco de Bogotá brindará formación a más de 300 jóvenes y mujeres).

‘Presentamos una estrategia incluyente’: María Victoria Angulo

Facebook Twitter Linkedin

María Victoria Angulo, ministra de Educación. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Tres preguntas a María Victoria Angulo, ministra de Educación.



¿Por qué se creó esta nueva política?



La pandemia ahondó brechas que ya teníamos, y nos mostró el nuevo rol que en el sector deben jugar las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también reafirmó que nada reemplaza la presencialidad. Esto nos debe llevar a un esquema híbrido que va más allá de solo textos escolares. Esta estrategia busca ayudar a la reducción de las brechas.



¿Qué novedad tiene?



Hay que resaltar que esta es una política incluyente. El acceso a textos escolares ayuda a mejorar la calidad y la permanencia en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, por lo que se busca garantizar su acceso. Pero no es simplemente sobre textos escolares. Presentamos es una suma de esfuerzos para ser coherentes con las metas educativas, se abre la puerta a trabajar con otro tipo de recursos educativos dentro y fuera del aula, con materiales digitales y didácticos, se recoge la diversidad, se pone el foco en las necesidades y condiciones particulares de cada región.



(Lea también: Subastarán obras de arte para pagar matrícula de estudiantes, en Medellín).



¿Cómo se va a garantizar la pertinencia de los contenidos?



Esta es una política dinámica, que reconoce que no basta con seleccionar, adquirir e implementar los materiales, sino que se establece una constante evaluación de los contenidos y los ambientes para que ayuden a los procesos de aprendizaje.



Por eso hablamos de contenidos accesibles, adaptables, flexibles, vigentes, durables y reusables.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

También puede leer:

- Estas son las carreras que tienen mejor futuro en Colombia



- Seis de cada diez colombianos tienen mala ortografía, según estudio



- Estas son las mejores universidades de Latinoamérica para hacer un MBA