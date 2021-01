Mineducación: 'La salud es prioridad, pero debemos volver a clases'

Luego de que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) pidiera al Ministerio de Educación, gobernadores y alcaldes que suspendieran a nivel nacional el retorno presencial a las aulas con alternancia, el Gobierno se pronunció señalando que el proceso de regreso a los salones se llevará a cabo solamente donde las condiciones sanitarias lo permitan.



Así lo explicó la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien señaló que “tenemos que ser conscientes de la realidad actual y leer lo que pasa en cada región del país, pero también debemos seguir haciendo esfuerzos por volver a clases”.



Angulo aseguró que no se buscará dar una suspensión a nivel nacional al proceso de retorno gradual a las aulas, sino que se evaluará la situación de cada región con un seguimiento conjunto con el Ministerio de Salud del nivel de contagio, la ocupación de camas UCI y la densidad poblacional.



Esto quiere decir que habrá regiones que en febrero podrán ya estar implementando la alternancia y otras donde este proceso se retrase más: “Vemos muchos departamentos que en este momento tienen las condiciones para iniciar este proceso de alternancia, y entidades territoriales como Bogotá que están en observación, donde obviamente se debe realizar trabajo virtual y en casa. Pero allí se debe continuar con la preparación”.



De esta forma, la funcionaria señaló que en el caso de los colegios de calendario A, cuyo calendario académico inicia entre la última semana de enero y primera de febrero, “de acuerdo con las condiciones de salud y el proceso de adecuación de las sedes, contaremos próximamente al país cómo haremos este proceso de retorno a las aulas en las diferentes regiones”.



Es decir, incluso si en la región están dadas las condiciones, solo los colegios que cumplan con las adecuaciones podrán abrir sus puertas.



Y agregó que en colegios de calendario B, que ya iniciaron clases, dependiendo de la ciudad donde esté ubicado, “deben ceñirse a las medidas que se están tomando, como ocurre en Bogotá, donde aún no hay retorno presencial”.



Ante los constantes reclamos de Fecode y otras organizaciones que piden no retornar a las aulas, Angulo se refirió a un reciente pedido de Unicef de abrir las escuelas dados los problemas de aprendizaje, emocionales y psicológicos causados en los estudiantes: “Debemos reconocer la situación de la pandemia, pero también entender cuándo están dadas las condiciones y no perder nunca de vista que aquí estamos todos, maestros, familias y el Gobierno, trabajando por los niños y las niñas”.



“La reactivación se va a hacer de manera progresiva, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, y con un constante diálogo con los profesores, quienes han hecho una tarea muy importante, y con los padres de familia”, finalizó.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

