Mineducación se pronunció tras anuncio de inauguración del colegio 'Gentil Duarte' en Caquetá

Por medio de redes sociales se ha estado difundiendo la invitación a la comunidad de la vereda El Triunfo, sector el Diamante, en San Vicente del Caguán, para conocer el megacolegio que lleva por nombre Colegio Internado Agropecuario ‘Gentil Duarte’.

Según reportó en un primer momento 'El Colombiano', había un video de Luis Trujillo, alcalde del municipio de San Vicente de Caguán, invitando a los ciudadanos a la inauguración que tendría lugar los próximos 12 y 13 de abril.

“Estoy aquí presente con la secretaría de Educación de Caquetá para efectos de invitarles para que asistan y miren unas grandes instalaciones de un mega colegió que las comunidades de la vereda consiguieron y con esos recursos hicieron un mega colegio, un internado”, decía en el metraje el Alcalde.

Asimismo, la secretaría de educación del departamento también extendía la inauguración: “Como Secretaría de Educación del departamento hacemos presencia en el sector rural, estaremos el 16 de marzo para verificar el cumplimiento de la infraestructura y obviamente darle la viabilidad. cordialmente invitados para que nos acompañen en tan importante evento donde vamos a estar haciendo presencia y acompañamiento a las comunidades. Vamos a verificar para garantizar la educación a nuestros niños, niñas y jóvenes con educación de calidad y equidad”, mencionó, Jackeline Órtiz Cabrera, Secretaria de Educación.

Mineducación desmintió haber hecho parte del proyecto

El nombre de la institución educativa es el centro de la polémica, puesto que Miguel Botache Santillana, alias 'Gentil Duarte', fue un temido líder de las Disidencias de las Farc, abatido en el 2022.

En ese sentido, desde el Ministerio de Educación emitieron una respuesta pública ante el malestar de muchos internautas que comentaron el descontento que les generaba el nombre de la institución.

Desde esa cartera afirmaron que no se había emitido ninguna autorización oficial para la creación, y la formalización de dicha institución, para lo que se necesita una serie de requisitos, como el registro en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE), donde se consolida la información de todas las instituciones educativas públicas y privadas de Colombia.

Incluso, aseguraron que no se han designado recursos públicos para la ejecución de dicho proyecto. De hecho, tampoco hay registro de personal docente, rector o matrícula asignados al establecimiento.

"Frente a los hechos conocidos por la opinión pública sobre el municipio San Vicente del Caguán, Caquetá, que hacen referencia a la inauguración del colegio Internado Agropecuario y Ambiental Gentil Duarte, el Ministerio de Educación se permite informar que este colegio no existe en registros oficiales, tampoco se ha solicitado su inscripción, no ha contado con registros públicos y no hace parte de los planes y programas de construcción de infraestructura educativa oficial”, manifestó el Ministerio de Educación en un comunicado.

También se informó de la activación de una ruta de articulación con la Fuerza Pública y las autoridades del Caquetá y San Vicente del Caguán para “mantener los espacios educativos como lugares seguros y protegidos para la comunidad”.

No se reconoce a la edificación como un colegio oficial

El gobernador de Caquetá, Luis Ruiz, habló con 'La W' y aclaró que “lo que tenemos claro es que esa edificación no fue construida con recursos públicos y que evidentemente no hay ninguna institución prestadora del servicio de educación en el departamento. (...) En la Secretaría de Educación no reposa ningún documento que haga constar que tiene un permiso”.

Luis Ruiz, gobernador del Caquetá Foto:Facebook Luis Ruiz Compartir

Respecto al mensaje de la secretaria de educación, aseguró que: "Aquí lo que existió es que mi secretaria, producto de una visita, fue abordada por el mandatario local quien le solicitó la visita y ella dijo que iba a ir el 16 para verificar, pero después de ella tener el contexto y los archivos supo que no existe por parte del departamento ninguna construcción nueva”.

Del mismo modo fue enfático en señalar que "esta es una obra que por su magnitud lleva más de un año en construcción, desde la Gobernación no se han girado recursos. Toca seguir la investigación, es una obra demanda muchos recursos, presuntamente y como gobernador uno podría intuir, pero jamás permitiríamos que ninguna institución haga apología al delito, no he podido comunicarme con al alcalde de San Vicente del Caguán, pero me he comunicado con un funcionario de la administración municipios y él me informa que no tienen claridad de dónde vienen los recursos".

