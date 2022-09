El Ministerio de Educación ordenará medidas preventivas y de vigilancia a la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano (Uninpahu), por presuntos malos manejos financieros y administrativos al interior de la institución.



Esto luego de que el pasado 4 de agosto el entonces viceministro de Educación Superior, Maximiliano Gómez, firmó la Resolución 015460, en la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia a esta universidad.

Se trata de una decisión delicada que podría impactar eventualmente a los más de 5.000 estudiantes y 18 programas académicos de la institución.



Sin embargo, según confirmó EL TIEMPO, esta medida aún no está en firme, dado que la Uninpahu no ha sido notificada de estas medidas, paso obligatorio para que las mismas se hagan efectivas. Pese a ello, se espera que en los próximos días se realice la notificación y entren en vigor las acciones de vigilancia.



Así mismo, el Ministerio de Educación aclaró a este diario que, al tratarse de medidas preventivas y de vigilancia, no es un proceso de intervención, como sí ha ocurrido con otras instituciones como la Universidad Autónoma y la Fundación Universitaria San Martín, por lo que se espera que, al menos por el momento, no haya mayores afectaciones a la prestación del servicio.



Los líos en la Uninpahu



EL TIEMPO tuvo acceso al documento, que pese a haberse firmado hace más de un mes, no se ha hecho público en las plataformas del Ministerio por las mismas razones anteriores.



En la resolución se puede leer un informe técnico de una visita realizada por la cartera a la institución, en el cual se detallan los hallazgos sobre el estado actual de la universidad. En este, el Ministerio sostiene que la Uninpahu “presenta riesgo de liquidez y de capital de trabajo, situación que dificulta la prestación del servicio de educación de forma eficiente”.



De acuerdo con el documento, los indicadores financieros de la universidad muestran que esta no cuenta con los recursos de liquidez para llevar a cabo la operación de educación universitaria con la debida autonomía financiera. Entre las irregularidades encontradas, destacan que “no se tiene definida la política contable para los bienes de inversión”.



De esta forma, habría en los últimos tres años un deterioro de su situación operativa y financiera, “viéndose afectada su estructura de financiación externa”.



Mediante la orden de medidas preventivas y vigilancia, se esperaría que la universidad elabore, implemente y ejecute un plan de mejoramiento, solucione sus falencias de gobierno institucional y esté sujeta a una vigilancia especial por parte del Mineducación, lo que implicaría la presencia de un inspector ‘in situ’ mientras subsistan las situaciones que motivan estas medidas.



De acuerdo con lo que reporta la Agencia de Periodismo Independiente (API), detrás de los problemas actuales de la Uninpahu habría un caso de presunta violencia intrafamiliar, sufrida por Ana María Linares (hija de Luis Henán Linares Ángel, fundador de la institución), a manos de su exesposo y actual presidente de la fundación universitaria, Juan Luis Velasco, quien ya fue imputado por estos hechos a finales de 2021. Dicho portal sostiene que desde 2019 Velasco habría ejecutado una serie de maniobras para “apropiarse” de la universidad.



Cabe mencionar que el informe presente en la resolución habla de problemas de gobernabilidad por la concentración de votos en la Asamblea de la Uninpahu a manos de una sola persona (que sería Velasco), así como irregularidades en un proceso interno en el que Linares fue expulsada de la fundación universitaria.



