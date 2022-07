Marchas, protestas, y grandes hitos como la gratuidad en la educación superior o tener el mayor presupuesto de la nación, fueron algunos de los momentos clave que atravesó el sector educativo en los últimos cuatro años. En este contexto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en entrevista con EL TIEMPO, hizo un balance de lo que fue su gestión.



Y es que el sector pasó por momentos críticos, como la pandemia, que sin duda causó un gran impacto en la formación de los alrededor de 10 millones de niños, niñas y adolescentes que asisten al colegio. Esta, reconoce Angulo, ha sido la prioridad de los últimos meses, una labor que también quedará en manos del nuevo Gobierno.



La ministra habló de otros puntos claves de su gestión, como la infraestructura, deserción, o las polémicas alrededor de los operadores del Programa de Alimentación Escolar.



¿Se conoce el real impacto en la educación por la pandemia?



Tuvimos un primer semestre de 2020 con educación en casa, sabiendo que teníamos problemas de conectividad, por lo que apoyamos con guías y acompañamiento de los maestros. Esto nos muestra que no todos los niños tenían las mismas condiciones y evidentemente se crea un rezago, además de problemas socioemocionales por la falta de socialización e interacción.



En la segunda mitad de ese año se hacen los pilotos de alternancia y en 2021 inicia un proceso de inversión para las adecuaciones de las sedes educativas. Para el segundo semestre de 2021 se vivió ya un mayor regreso a las aulas y para este año volvimos a la presencialidad de manera total.



Toda esta situación claro que generó impactos y retos. Primero, debemos hacer un trabajo de búsqueda activa para mitigar los efectos en la deserción. Las metodología usadas, la situación de las familias, los cambios de las dinámicas en pandemia causó que haya niños que aún, a esta fecha, no están en el sistema educativo.



Pero también hay impactos en el aprendizaje y a nivel socioemocional. A nivel Latinoamérica el primer desarrollo fue Evaluar para Avanzar, del Icfes. Es la primera vez que tenemos de grados 3° a 11° a más de 5 millones de niños haciendo pruebas en todas las áreas del conocimiento. Esta información va a ser muy relevante. Más que las pruebas Saber, necesitamos información clara de cómo avanzan los estudiantes desde primaria hasta bachillerato.



¿Y luego de tener esta información, de saber el estado de los estudiantes, qué sigue?



Durante este periodo de vacaciones, se crearon unos visores para que sea más fácil interpretar la información, la cual ya está en manos de los maestros. A partir del segundo semestre tenemos dos tipos de red de tutorías: una para básica primaria, el acompañamiento que se hace especialmente para la primera infancia, que por sus particularidades se vio especialmente afectada por no tener presencialidad, y un acompañamiento en secundaria con las mejores universidades del país.



El objetivo es que, niño por niño, y con información agregada por curso y por institución, iniciar planes de aula que permitan mitigar estos rezagos. El tema no es menor. Las conversaciones en todo el mundo están alrededor de cierres de brechas.



¿Y qué pasó con las pruebas Saber de 3°, 5°, 7° y 9°?



Ya se realizaron las pruebas y esperamos este mes de julio tener los resultados agregados para que puedan ser usados para ver dónde están las brechas y comenzar a trabajar en reducirlas.¿Con esto, entonces no sería raro ver de nuevo una caída en resultados de pruebas Saber 11?

Es casi intuitivo que los resultados de pruebas estandarizadas, en cualquier país y tras la pandemia, se van a ver afectadas. Lo importante no es qué hacer con el resultado para ranquear, sino qué hacer con esto para trabajar para poder cambiar esa tendencia a la baja de los últimos años. Por eso el principal reto es mitigar rezagos desde la primera infancia, por ejemplo, donde hubo afectación en habilidades de lectoescritura.



Los esfuerzos puede que no se vean reflejados en meses, pero sí a lo largo de la trayectoria educativa de los estudiantes. Cambiar esta tendencia no es un trabajo de corto plazo, sino de años.



El sector se volvió el de más recursos de la nación con 49 billones de pesos para 2022. ¿Qué se ha hecho con ese dinero?



Esta es la primera vez que por cuarto año consecutivo somos el sector con más recursos. Este incremento pasó por casi duplicar los recursos de primera infancia, tenemos un monto importante en infraestructura, se incrementaron también en educación superior con más de 4,6 billones, y en preescolar, básica y media se incrementaron los recursos para honrar una promesa con maestros y maestras, cuyo salario creció en siete años 17 puntos reales y se creó la bonificación docente.



A eso se suman recursos en innovación, formación de maestros, en fin, en otras áreas. Cabe recordar que el sector no solo recibió recursos por el presupuesto de la Nación, sino por regalías y por obras por impuestos.



Hablando de educación superior y los acuerdos con los estudiantes en 2018, es común escuchar de ellos que estos no se han cumplido a cabalidad. ¿Cómo avanza este tema?



Están todas las cifras que muestran que efectivamente se cumplió con los acuerdos en educación superior con recursos adicionales por 4,6 billones de pesos, por encima de lo pactado. Esta es la mayor inversión en educación superior pública en los últimos 12 años.



¿Y respecto a los acuerdos con los maestros?



En este punto, las cifras también demuestran el cumplimiento, como ya se mencionó con el crecimiento del salario y la bonificación docente. Pero también, el acuerdo con Fecode habla de construir una nueva evaluación a los maestros, así como avanzar con la propuesta de reforma del Sistema General de Participaciones. Nuestra tarea será dejar al gobierno siguiente una propuesta al respecto.



Hábleme del cumplimiento en aspectos más puntuales del sector, como cobertura...



La misión de sabios nos puso como meta obsesionarnos con llegar a la meta de coberturas plenas en primera infancia y en media. En estos cuatro años, en primera infancia, con ayuda del Icbf y las secretarías de Educación, vamos a llegar a 2 millones de niños atendidos integralmente, casi llegando a una atención plena de la población vulnerable. Adicionalmente, se estructuró un modelo de calidad de esta atención.



En jornada única pasamos del 12 por ciento de la matrícula en 2018 al 20 por ciento en 2022. Con esto cumplimos una meta que nos propusimos, incluso con las complicaciones de la pandemia.



Todo esto, de la mano con el trabajo en otras áreas que están relacionados con la permanencia de los niños en el sistema, como la infraestructura, la alimentación escolar, entre otros.



El país necesita continuar trabajando para garantizar la cubertura total, en especial en primera infancia, y lograr las trayectorias educativas completas de los estudiantes. En eso avanzamos mucho, y sin duda será un reto para el próximo gobierno y para el país en general.



¿Y en coberturas plenas en media?



En esto, una de las recomendaciones de los sabios fue el de la doble titulación. Llegaremos a 605.000 estudiantes con los diplomas de bachiller y técnico. Este proyecto brinda posibilidades no solo educativas sino de habilitación laboral a los jóvenes.



Una de las apuestas de este gobierno fue el programa Generación E y, recientemente, matrícula cero. ¿Cuáles fueron los resultados?



Esto es importante dadas las conversaciones del momento. La gratuidad en la educación superior pública es ley desde el año pasado. Hay más de 720.000 jóvenes beneficiarios que dan cuenta de ello. Esto se dio gracias a los mismos jóvenes, a su voz, y a un trabajo conjunto con el Congreso. Es decir, se acaba el gobierno, pero no la gratuidad. Es ley, continúa y queda financiada.



Además, Generación E garantizó el acceso y permanencia hasta su graduación de 336 mil jóvenes a la educación superior, la transformación del Icetex con su Plan de Alivios y Estímulos, nuevas formas de pago, y la creación de tres universidades públicas nuevas: la Intercultural e Indígena del Cauca, la Digital de Antioquia y la Pública de Casanare.



Estos años, y recientemente, siguieron los escándalos con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). ¿Qué se ha hecho para atender este problema?



Este es sin duda un tema de interés nacional, porque hablamos del alimento de los niños y las niñas. Por eso se entiende la molestia que estas situaciones generan. Bajo esta premisa, es importante contar que cuando llegamos, el PAE no tenía institucionalidad. Se creó la Unidad Especial de Alimentación, un grupo de personas que se encarga de coordinar y vigilar.



Los recursos de alimentación escolar oscilaban, pero a partir del año 2018 se incrementaron en un 40 por ciento todos los recursos, se lograron mantener y, a finales del año pasado, se logró la aprobación de una ley que por primera vez pone topes a los recursos de alimentación escolar para que no puedan bajar. Hoy estamos en el 76 por ciento de los niños que tiene alimentación escolar, un crecimiento sostenible si se compara con el 21 por ciento en 2011. Este año serán 6 millones de niños atendidos.



También nos acercamos a garantizar los 180 días de prestación del servicio (al recibirlo eran 140 días en promedio), tenemos los mecanismos para garantizar la prestación desde el inicio de las clases. Respecto a la calidad, ahora, por ley, quien incumpla o use mal los recursos del PAE ahora tiene 10 años de inhabilidad, y se permite dar una contratación de contingencia para que el servicio no pare.



Finalmente, ¿se hizo algo por mejorar la infraestructura educativa, otra de las grandes preocupaciones de la ciudadanía?



Encontramos unos problemas jurídicos y presupuestales complejos en obras inconclusas. Hoy podemos decir que se van a entregar 350 colegios, todas las obras quedaron reactivadas, se entregaron más de 3.000 mejoramientos, quedan contratados otros 1.800.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

