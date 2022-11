Luego de un día marcado por protestas estudiantiles -registradas sobre todo en Bogotá y Cali- el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se pronunció sobre el alza de las matrículas universitarias e indicó que si bien las instituciones pueden fijar los precios, deben anunciarlos oportunamente a esta cartera.

"Si va a haber un aumento por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), observado en el mes de octubre de cada año, cada universidad tiene que decirle al ministerio, primero cuántos son los recursos adicionales que se van a conseguir por ese aumento por encima del IPC, y segundo, en qué se los van a gastar, para que eso sea coherente o consistente con los fines del sector", explicó el ministro Gaviria en declaraciones dadas a medios de comunicación en el departamento de Caldas.



Una vez el ministerio recibe ese reporte, el alto funcionario indicó que "la Subdirección de Inspección y Vigilancia toma una decisión si aprueba o no esos aumentos". Las instituciones tienen hasta el 15 de diciembre para entregar esos informes, aclaró el ministro.



"Se han anunciado decisiones de aumento de las matrículas, (pero) todavía no hemos recibido los informes. Estamos esperando que las universidades se pronuncien al respecto", señaló.



Recalcó que si bien la coyuntura actual del país está "difícil" porque la inflación ha crecido por encima del 12 por ciento, Gaviria cree que no hay razón para que el precio de las matrículas supere el IPC: "los costos de la educación superior han crecido muy por debajo de la inflación general, que está muy concentrada en los temas de alimentos. Ese aumento de los costos asociados a la educación superior está por el lado del 5 por ciento, no del 12 por ciento".



Y agregó: "Pero, tal vez, lo más importante es que en este tipo de decisiones tenemos que tener en cuenta lo que ocurre con las familias y los estudiantes".



Y es que en el caso de la Javeriana (Bogotá y Cali) y los Andes, las dos universidades donde el malestar ha sido más evidente, el precio de las matrículas se incrementó un 13,9 y 12,8 por ciento, respectivamente, por encima de la inflación, que de acuerdo con el Dane para el mes de octubre tuvo una variación anual del 12,2 por ciento. Esto ha llevado a aumentos de entre uno y 3,5 millones de pesos según la carrera. Estas no serían las únicas universidades donde los estudiantes se han mostrado inconformes y consideran manifestarse, según confirmó EL TIEMPO, dadas las dificultades económicas que esto les ha significado.



Por todo esto, en el transcurso de la mañana de hoy, Gaviria tendrá reunión clave con los rectores de las universidades privadas.





