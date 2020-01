Investigarán a la U. de Medellín por dudoso título del senador Bedoya

El Ministerio de Educación abrió una investigación preliminar al representante legal, rector, directivos y consejeros de la Universidad de Medellín por presuntas irregularidades en el otorgamiento de títulos profesionales.

La resolución, 017423 del 27 de diciembre de 2019, hace referencia al caso de Julián Bedoya Pulgarín, senador del partido Liberal, quien, según egresados y estudiantes activos, se habría graduado de abogado sin cumplir con el total de los requisitos. De acuerdo con las denuncias, al senador le faltaban materias, el trabajo de grado y hasta la acreditación de un segundo idioma para poder obtener el título.



"Durante los días 20 y 21 de junio de 2019 se llevó a cabo una visita de inspección y vigilancia en las instalaciones de la Universidad de Medellín (...) y se identificaron hallazgos que permiten concluir que presuntamente la Universidad de Medellín otorgó el título de abogado (...) sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas internas de la institución (...)", reza la resolución.



La investigación, que será realizada por Ema Consuelo Coronel, profesional adscrita a la subdirección de Inspección y Vigilancia, se ejecutará para "establecer si existe o no vulneración de las disposiciones constitucionales y legales, así como las disposiciones estaturarías y reglamentarias internas de la institución de educación superior".



La Universidad de Medellín, entre tanto, señala en un comunicado que hasta el momento no han sido notificados de la decisión del Ministerio de Educación.



"El documento presuntivamente expedido por el Ministerio de Educación Nacional, es para el alma mater, la oportunidad para ejercer su derecho de defensa y demostrar la licitud con la que ella y sus directivos han actuado siempre en acatamiento de sus reglamentos, la ley y la Constitución", continúa el comunicado.



La institución señala, además, que la "presunta investigación no representa ninguna amenaza para el normal desarrollo de las actividades académicas, tampoco del proceso de acreditación académica como del registro calificado del programa de Derecho".



