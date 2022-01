La ministra de Educación, María Victoria Angulo, reiteró que a partir de este mes los cerca de 10 millones de escolares de los sectores público y privado del país regresarán a clases presenciales.



En entrevista con EL TIEMPO aseguró que, pese al aumento de contagios, empujado por la variante ómicron del covid-19, están dadas las condiciones para el regreso seguro a los colegios.

¿Ómicron y la nueva ola de contagios de covid-19 podrían cambiar los planes de presencialidad?

Según los informes del Ministerio de Salud y Protección Social, ómicron es una variante con alta transmisibilidad, pero con menor severidad, sobre todo en personas que tuvieron experiencia con el virus o que ya están vacunadas.



Desde esta perspectiva, el sistema de salud debe estar preparado para detectar y atender una posible oleada de casos leves. El grado de avance en la vacunación ha permitido que no sea necesario hacer cierres en ninguna actividad y mantener estable la afectación de la enfermedad.

Por lo señalado anteriormente, no sería responsable y ético que como sociedad concluyamos que se pueden desarrollar todas las actividades y sí afectar la protección y el desarrollo integral de los niños y jóvenes al no permitirles asistir a su actividad principal, que es la interacción, socialización y aprendizajes en las aulas de clases, lo cual produce graves consecuencias sociales e impactos en Salud Pública.



La experiencia de clases presenciales que han tenido este y otros países muestra que el aporte de las instituciones educativas a la transmisión comunitaria es mínimo, y que por el contrario el cierre de los establecimientos educativos causa una gran afectación en el proceso de desarrollo integral de los niños y jóvenes.



En este momento tenemos altas coberturas de vacunación en profesores y personal administrativo; los mayores de 50 años, con cuatro meses de terminado el esquema, pueden acceder ya a su dosis de refuerzo, y muchos lo han hecho. Los profesores más jóvenes ya pueden acceder a la dosis de refuerzo, pasados seis meses de la última dosis. Esto se suma a los progresos en la vacunación de niños a partir de los tres años.



Debemos tener entornos seguros, y en eso trabajan de manera articulada el sector salud y el sector educación para la aplicación de medidas de bioseguridad, como el lavado de manos, la ventilación y el uso de tapabocas, además de la vigilancia de casos sospechosos de covid-19; por todo lo señalado, reitero que están dadas las condiciones para el pleno retorno a la prestación plena del servicio educativo de manera presencial en el 2022.

¿Qué sucede si un profesor se niega a volver a clases presenciales? ¿Por esta causa hubo sanciones el año pasado? Si fue así, ¿cuántas se impusieron?

Debemos destacar que los directivos docentes y los maestros han tenido un gran compromiso para acompañar e implementar en sus colegios las acciones que desde el sector se diseñaron para afrontar la emergencia sanitaria, y lograr, como en efecto sucedió, a partir de julio del 2021 el regreso a la presencialidad en la prestación del servicio educativo, con condiciones de bioseguridad.



Ahora bien, la prestación del servicio educativo materializa el derecho a la educación y está definido en el país como un servicio público que tiene una función social; prestación de forma presencial es esencial para el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuyos derechos son prevalentes sobre otros derechos.



En el caso de los maestros del sector educativo oficial, su vinculación como servidores públicos implica una relación que brinda garantías de estabilidad y profesionalización a lo largo de su vida laboral y, por supuesto, también implica deberes relacionados con la prestación del servicio público de educación de forma presencial.

El no cumplimiento de sus deberes como maestros en las aulas de clase puede implicar desde procesos disciplinarios o administrativos hasta el no pago de salario por los días no laborados, como lo señala la Circular 017 del 2021, de conformidad con los Decretos 1844 de 2007 y 1647 de 1967.



Es importante señalar que la prestación del servicio educativo es descentralizada en el país y corresponde a las gobernaciones, distritos y alcaldías certificadas en educación administrar, entre otras, la planta de personal docente para prestar el servicio educativo a todos los niños y jóvenes de su respectiva jurisdicción, y para ello cuentan con todas las herramientas otorgadas por la Constitución y la ley; esto les permite adoptar medidas administrativas y disciplinarias necesarias para que el servicio se preste en las condiciones que definió el legislador.



En cada caso particular las secretarías de Educación con autonomía han aplicado las medidas que con observancia del debido proceso consideren pertinentes; en reportes preliminares se tienen un poco más de 1.000 casos de no pago de salario por días no laborados en la vigencia 2021.



Desde el Gobierno Nacional hemos concentrado todos los esfuerzos en apoyar con ajustes normativos, con recursos y con orientaciones y asistencia técnica a todas las gobernaciones y alcaldías para que, en desarrollo de sus competencias, restablezcan de forma completa el servicio educativo de manera presencial bajo condiciones de bioseguridad para toda la comunidad educativa.

¿Los padres pueden negarse a enviar a sus hijos a las aulas? ¿Qué sucede en estos casos?

El 2021 demostró que con condiciones de bioseguridad es viable y seguro el retorno pleno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la interacción presencial en las escuelas, colegios y universidades; los padres y madres de familia y los estudiantes ya han vivenciado el proceso de regreso a la educación presencial, y ello se demuestra en los más de 8,3 millones de niños y jóvenes que, al cierre del segundo semestre del 2021, asistían a clases presenciales en los colegios.



Es importante reiterar a los padres de familia que el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales hemos trabajado en equipo con los directivos docentes y los maestros para que sus hijos puedan regresar con condiciones de bioseguridad a la presencialidad. Es fundamental que los padres, madres y cuidadores conozcan dichos procesos para brindar apoyo y confianza a sus hijos en el retorno a clases presenciales.



El mensaje de la comunidad académica, científica nacional y de organismos internacionales ha sido contundente sobre la importancia para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; sin duda alguna la pandemia del covid-19 ha tenido un impacto en la calidad educativa y en el proceso de aprendizaje de toda una generación de estudiantes.



Según el Banco Mundial, la pérdida de aprendizaje en América Latina está estimada en un rezago equivalente a 0,9 años de escolaridad. A los niños, niñas y jóvenes de esta generación les tocó vivir un momento histórico, atípico y desafiante e ineludiblemente a nivel emocional también ha habido afectaciones que no podemos perder de vista y que se constituyen en el reto que con compromiso y vocación los maestros, las familias y las instituciones estamos asumiendo en este proceso de retorno a clases presenciales.

¿Han recibido comunicaciones de colegios que manifiesten su imposibilidad de volver ya a las aulas?

Las orientaciones de la normatividad sanitaria y las propias del sector educativo establecen que toda la oferta educativa de colegios oficiales y privados debe ser prestada de manera presencial este año, con el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad. El 98 por ciento de las instituciones educativas del país prestaron el servicio educativo presencial al cierre del segundo semestre del 2021; para el 2 por ciento de las instituciones que no lo lograron regresar, las alcaldías y gobernaciones, junto con sus secretarías de Educación, trazaron planes de acción específicos que les permitieran su adecuación y preparación para las clases presenciales con el inicio del calendario escolar de este año.



Las Entidades Territoriales Certificadas en Educación están llamadas a disponer de las acciones necesarias para asegurar el acceso regular y sin restricciones al servicio educativo de manera presencial para la totalidad de estudiantes en todas las sedes educativas oficiales y no oficiales, desde educación inicial hasta educación media, incluyendo las residencias escolares, de acuerdo con el calendario académico definido.

