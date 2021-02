Mineducación convalidó título de médico que estaba en huelga de hambre

La espera terminó. El Ministerio de Educación dio a conocer este viernes en la noche que "con información aportada por la institución formadora, el título del médico Juan Pablo Ovalle cumple con los requisitos de convalidación".

Ovalle completó este viernes 22 días en huelga de hambre y 48 horas encadenado a una reja, en protesta porque el Gobierno colombiano supuestamente no le había convalidado el título de especialización en Cirugía Torácica, que cursó en España, pese a cumplir todos los requisitos.



(Le sugerimos leer: ¿Quiere estudiar? Sena abre inscripciones para programas de formación)



Frente a este caso, Mineducación explicó que el 27 de noviembre de 2019, el médico "radicó la solicitud de convalidación del título de Médico Especialista en Cirugía Torácica y mediante Resolución 8886 del 10 de junio de 2020", pero la entidad, en ese momento, se la negó.



De acuerdo con el comunicado emitido, la razón de la decisión radicó en que "el señor no anexó la información relacionada con el número de horas totales del programa académico y su discriminación en horas teórico-prácticas y prácticas asistenciales, conforme lo establece el proceso de convalidación".



Luego, según la entidad, el 23 de junio de 2020, el médico radicó un recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la decisión inicialmente contenida en la Resolución 8886 del 10 de junio de 2020.



(Además: Las mejores universidades de Colombia y la región, según ranking CSIC)



El Ministerio en su momento ratificó la decisión tomada en primera instancia asegurando que "se guardó el rigor técnico y académico definido en el proceso, teniendo en cuenta que el ejercicio de las profesiones de esta área revisten un impacto directo en la población del país y la información requerida es fundamental para la evaluación de este tipo de solicitudes".



Cuando el caso se evaluó por tercera vez, "de acuerdo con la información aportada por la institución formadora Hospital Universitario A Coruña - Servizo Gallego de Saúde (...) la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (...) recomendó al Ministerio de Educación Nacional convalidar el título de Médico Especialista en Cirugía Torácica, como equivalente al título de Especialista en Cirugía de Tórax, que otorgan las instituciones de educación superior colombianas de acuerdo con la Ley 30 de 1992", se lee en el texto.

Aunque no se refirió puntualmente al caso de Ovalle, el Ministerio de Educación invitó a los ciudadanos a informarse "sobre todos los requisitos de forma detallada para que puedan gestionar su trámite de forma oportuna".

Pese a lo explicado por Mineducación, el profesional le comentó a la agencia Efe que "En ese trámite de convalidación ha habido negligencias, errores y burocracias que me están exponiendo a tener que ir por una vía judicial que tardaría más de tres años en resolverse y por eso he tomado la decisión de hacer esta protesta".



Asimismo, su versión afirma que lo que sucedió es que los encargados de estudiar la convalidación del título "no leen la información" y añadió que el grupo que evaluó su caso estuvo integrado por un odontólogo, un bacteriólogo y un médico nutricionista.

(Puede seguir leyendo: Icetex abre convocatoria de becas para estudiar en Rumania)

*ELTIEMPO.COM con EFE