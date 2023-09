La ministra de Educación, Aurora Vergara, señaló que el país se encuentra en "un momento inédito para la educación", y destacó que existe una urgencia en el Gobierno para reducir las brechas de acceso a la educación superior en Colombia.



Así lo expresó durante su intervención en el foro '¿Para dónde va la reforma de la educación?', organizado en conjunto por EL TIEMPO con la Universidad de Los Andes.

"Estamos en un momento inédito para la educación. Tenemos la oportunidad de reflexionar, no solamente cómo la vamos financiar, sino también cuáles son los ejes de trabajo donde vamos a centrar nuestra atención. En los últimos meses estamos hablando de acceso, y eso nos ha llevado a pensar cuáles acciones debemos tomar, tanto las que tienen que ver con política de gratuidad, financiamiento a la oferta y la demanda, y muchos otros aspectos", expresó la ministra, con respecto al recientemente radicado proyecto de ley estatutaria que busca regular la educación en Colombia como un derecho fundamental.



Ante ello, la funcionaria destacó que uno de los principales problemas para garantizar el acceso a la educación superior en el país tiene que ver con que, actualmente, los grados décimo y once no son obligatorios.

"Un grupo significativo de personas, más del 50 por ciento en entornos rurales, desertan del sistema por condiciones humanas dolorosas como limitación de acceso al agua, alimentación, tecnología, de transporte, porque las escuelas muchas veces no llegan a grado once. Por eso el proyecto expresa de manera directa que este nivel de educación media, décimo y once, será obligatorio", señaló.



Y agregó: "En décimo u once tenemos una cobertura del 49,2 por ciento, cuando el promedio de la Ocde es del 70 por ciento. Si hablamos de aumentar la cobertura en educación superior, debemos ver primero a este tipo de personas que ni siquiera pudo llegar a grado once".



Con respecto a la capacidad instalada del sistema de educación superior para recibir más estudiantes, Vergara resaltó la desigualdad en la cubertura en las diferentes regiones. Mientras hay ciudades donde este indicador supera incluso el 100 por ciento, hay otras donde no llegan al 10 por ciento.



"Estamos haciendo un esfuerzo en proyectos para cerrar brechas de acceso a educación superior en las regiones más vulnerables. Hoy la cobertura está en un 54,92 por ciento. La invitación de la Ocde es a que lleguemos al 70 por ciento. Y eso pasa por regiones donde el acceso no llega ni al 10 por ciento (Vaupés: 2,91 por ciento, Vichada: 6,34 por ciento, Arauca: 6,78 por ciento)", expresó la ministra.



La funcionaria también destacó que para la educación superior actualmente se trabaja en la estructuración de dos proyectos de ley que serán vitales: la reforma a la Ley 30 de 1992 (que regula al sector) y la reforma al Icetex. Pero también destacó que ya está en curso la mesa técnica para la reforma al Sistema General de Participaciones (de donde proviene alrededor del 57 por ciento de los recursos de la educaciónm preescolar, básica y media, lo cual será clave para garantizar la obligatoriedad de los grados décimo y once).

Derecho fundamental a la educación

La ministra también mencionó que el proyecto estatutario busca garantizar el derecho fundamental a la educación en todos los niveles: "El elemento que creo más estructural en sus cambios es el garantizar el derecho fundamental a la educación inicial, que el ciclo de preescolar contemple una visión coherente con su territorio. En el PND quedamos con la meta de que lleguemos a 2,7 millones de 3 a 5 años sean atendidos en las escuelas. Esto pasa en Bogotá, pero no en las regiones, en especial en las zonas rurales".



Agregó: “La idea también es que los niños lleguen cada vez más temprano, tengan más estimulación y más logros a largo plazo. Esta visión debería garantizar que el cuidado de los mejores siga mejorando. El reto es que no lleguen a preescolar con deficiencias en su desarrollo escolar. El Gobierno debe asumir esas responsabilidades y financiar este nivel de formación”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN