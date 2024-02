Mineducación anuncia alianza con Amazon Web Services para actualizar habilidades

El Ministerio de Educación anunció una alianza entre el reconocido servicio de aprendizaje Amazon Web Service (AWS) y la RedTTU, el conglomerado de instituciones técnicas y tecnológicas públicas del país.



De esta forma, se lanzó AWS Skills to Job Tech Alliance, un programa cuyo objetivo es ajustar las habilidades de los estudiantes con las verdaderas demandas del mundo laboral en materia de tecnología, y de esta forma garantizar su acceso a mejores oportunidades de empleo.

Así lo explicó la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa: "Celebramos esta alianza con Amazon y la RedTTU que ofrece más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes al potenciar sus habilidades tecnológicas y promover su bienestar social. Materializar el derecho a la educación en el mundo Tech es aportar al cierre de brechas y al desarrollo social y económico en cada territorio".



La ministra además, indicó que "Al fomentar el aprendizaje de las nuevas tecnologías estamos eliminando barreras que limitan el potencial de las personas y le apostamos a una generación que va a ofrecer soluciones aprovechando su máximo potencial en la era digital".



Y es que según el estudio de Talento TI Competitividad STEM en América Latina, de Page Group, el 48 por ciento de las vacantes no pueden ser cubiertas por falta de talento. Además, la misma investigación sostiene que a los líderes empresariales les preocupa que los recién graduados no estén preparados para enfrentar las necesidades de la demanda laboral, especialmente, teniendo en cuenta el rápido avance de la Inteligencia Artificial en todos los sectores empresariales.



De esta forma, las 30 instituciones de la RedTTU, así como las universidades Nacimiento, de los Andes, entre otras, podrán trabajar con AWS para actualizar, informar y reorientar sus planes de estudio, con el fin de garantizar que incluyan tanto las habilidades básicas (técnicas) como blandas (orientadas al cliente, liderazgo, resiliencia y comunicación, entre otras) que requieren los empleadores para desempeñar trabajos tecnológicos, sin importar el sector en el que se encuentre la compañía.



En su fase inicial, el programa se propone impactar a cerca de 3.000 estudiantes en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. La meta es establecer una conexión entre los beneficiarios que culminen exitosamente el programa y aproximadamente 200 empresas colaboradoras, facilitando la incorporación de profesionales competentes al mercado laboral.



Las universidades tendrán acceso a las herramientas de investigación autoguiadas de Amazon Web Services, las cuales permitirán analizar los actuales retos en los currículos y así con base en los datos fortalecer y complementar los perfiles de los estudiantes para que sean cada vez más atractivos para el mercado laboral.



Entre las competencias más detectadas que se aplican a diversos puestos de trabajo y que se trabajarán con esta estrategia se encuentran: soporte informático, análisis de datos, programación en lenguaje Python, analistas de productos, funciones de red, nube y software, entre otros.



"Un talento humano calificado para utilizar las nuevas tecnologías es fundamental para el crecimiento económico de los países. La forma más eficaz de garantizar el éxito para las generaciones actuales y futuras es aunar el sector público, el privado y el académico", señaló Valerie Singer, directora global del programa AWS Skill to Jobs Tech Alliance.



"Estas alianzas entre el Gobierno Nacional, la academia y el sector productivo robustecen la oferta académica y la formación técnica y tecnológica de los estudiantes. Las certificaciones TI también fortalecen la empleabilidad de los futuros egresados de la educación superior", dijo por su parte Gabriel Rueda Delgado, director ejecutivo de la RedTTU.



