Mineducación anuncia 10.400 nuevos docentes en la planta oficial para 2024

Con una inversión de 750.000 millones de pesos, el Ministerio de Educación anunció la inclusión de 10.400 nuevos profesores que serán parte de la planta docente oficial a partir del 2024, esto con el fin de fortalecer la educación preescolar, básica y media.



“Reconocemos el rol determinante de los maestros y maestras como agentes de cambio. Por ese motivo, priorizamos la inclusión de estos docentes, lo cual no solo busca no solo encaminarnos a cumplir las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sino atacar una de las problemáticas más latentes en las regiones”, explicó la ministra Aurora Vergara.

De esta forma, dentro de estas nuevas plazas también se incluyen 1.239 nuevos orientadores escolares que irán a municipios PDET (zonas afectadas por la violencia).



Cabe recordar que la falta de personal docente y de orientadores es un problema de vieja data en algunas regiones del país, donde se presentan casos de instituciones incluso con un solo docente para impartir clases de todas las materias a menores de todas las edades.



En lo que respecta a la calidad de la enseñanza y la formación docente, la ministra Vergara también anunció que desde el otro año dará inicio la estrategia denominada ‘Poder Pedagógico’, la cual ofrece más de 20.000 cupos para formación posgradual y otros 5.000 para la profesionalización de normalistas.



Con todas estas estrategias se espera, entre otras cosas, aumentar en un 25 por ciento la planta de profesores en educación preescolar, y encaminar al sistema educativo a cumplir con lo plasmado en el proyecto de ley estatutaria de educación que está próximo a tener su segundo debate en el Congreso, y el cual pretende universalizar el acceso a la educación inicial y a la educación media (grados décimo y once).



Es importante señalar que actualmente la obligatoriedad de escolarización en el país va hasta grado noveno, razón por la cual muchas instituciones, en especial en zonas rurales, hoy no ofrecen grados décimo y once. Con el fin de universalizar estos grados, el Gobierno nacional anunció la priorización de 74 municipios de los cuales 50 corresponden a regiones PDET, donde se trabajará no solo con la inclusión de mayor personal docente, sino también en materia de infraestructura y ampliación de la oferta.



En un primer momento, esta priorización beneficiaría a 17.601 adolescentes, quienes con esto, señala el Gobierno, podrían beneficiarse posteriormente de otros programas que garanticen su tránsito inmediato a la educación superior, como es el caso de la estrategia ‘Universidad en tu territorio’.



“Todo este trabajo pretende atacar problemáticas históricas de desigualdad, las ucales han sido recurrentes en algunos territorios. Es un trabajo que atiende diferentes frentes, como la disponibilidad de docentes, la falta de infraestructura, la calidad de nuestros profesores y las brechas que hay entre contextos urbanos y rurales”, finalizó la ministra Vergara.



