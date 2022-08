Como cada año, la revista Forbes de Estados Unidos elabora un escalafón de las que considera las mejores universidades del país de acuerdo con criterios como educación de primer nivel a un excelente precio, preparación de estudiantes para carreras bien remuneras y graduación de empresarios y líderes.



Para este año, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) fue seleccionada como la mejor universidad tras cumplir con todos los atributos y más.

Según la revista, los graduados de esta universidad privada, ubicada en Cambridge, Massachusetts (EE. UU.) son grandes asalariados. El salario medio de uno de ellos, seis años después de haberse graduado está en 98.100 dólares. Diez años después se aumenta a 173.700 dólares.



En la lista de líderes estadounidenses de Forbes se resalta que 56 de ellos fueron alumnos del MIT.



Las demás universidades que están en la parte alta del listado son: la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Stanford, la Universidad de Princeton y la Universidad de Columbia.



La gran ausente en el ‘top 10’ de este año es la Universidad de Harvard, institución educativa perteneciente al Ivy League, que entre 2017 y 2019 ocupó los primeros lugares.



Ivy League es un grupo de universidades de élite conformado por la de Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Universidad de Pennsylvania, Princeton y Yale.



Dice la revista que algunas de las universidades de Ivy League tuvieron importantes reducciones durante el semestre de otoño de 2020, cuando comenzó la pandemia del covid-19 y la mayoría de las clases se tuvieron que realizar de forma virtual.

Ante la llegada del coronavirus a territorio norteamericano, la icónica Universidad de Harvard anunció que desde el 23 de marzo todas sus clases serán totalmente virtuales. Foto: EFE

“Según los datos federales más recientes, solo el 76 % de los exestudiantes de primer año regresaron a Harvard para su segundo año en el otoño de 2020, lo que elevó la impresionante tasa de retención promedio de tres años de la universidad a alrededor del 90 %, en comparación con el 98 % del año pasado”, explicó la revista.



Del mismo conglomerado universitario también se vieron afectadas la Universidad de Yale y la Universidad de Princeton.



“En comparación, MIT, que habitualmente tiene una de las tasas de retención más altas de cualquier universidad en los Estados Unidos, retuvo el 98 % de sus nuevos estudiantes de segundo año en el otoño de 2020. La tasa de retención promedio de tres años de la universidad se mantuvo estable en alrededor del 99 %. En el otoño de 2020, el 96 % de los exestudiantes de primer año regresaron a la Universidad de California en Berkeley y el 97 % a la Universidad de Rice”, se lee en la publicación.



Junto a la tasa de retención reducida, la Universidad de Harvard consiguió una puntuación baja en el índice Pell de Forbes, la Beca Pell, un subsidio que entrega el gobierno a los estudiantes con problemas financieros para estudiar.



En esto se raja Harvard, al no inscribir a muchos beneficiarios de la beca, “lo que significa que las ventajas que conlleva un título de Harvard están disponibles para relativamente pocos estudiantes de bajos ingresos”, acotó la revista.



Quienes sí tuvieron un buen año, según la revista, fueron varias universidades públicas que subieron en el escalafón. Ellas son: la Universidad de Wisconsin-Madison, la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad de Kansas y la Universidad Tecnológica de Texas, la Universidad Estatal de Mississippi y el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey.

El 'top 10' de las universidad

1. Massachusetts Institute of Technology

2. Stanford University

3. University of California, Berkeley

4. Princeton University

5. Columbia University

6. University of California, Los Angeles

7. Williams College

8. Yale University

9. Duke University

10. University of Pennsylvania

