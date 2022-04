La firma QS Quacquarelli Symonds dio a conocer su reciente QS World University Rankings by Subject, en el cual se analizan los programas académicos de las universidades del mundo en 51 disciplinas diferentes.



En el listado aparecen un total de 18 programas académicos de educación superior colombianos dentro de los mejores 100 del mundo, seis más que en la misma medición del año pasado.



Lea también: MinTIC e Icetex abren programa de becas para estudiar en el exterior

De esta forma, el mejor programa universitario de Colombia es el de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, que ocupa el puesto 36 a nivel mundial, lo que la convierte en la segunda mejor clasificada de la universidad junto con la de Ingeniería del Petróleo (49).



El sector de la educación superior colombiano demuestra una fortaleza particular en ciencias sociales, de acuerdo con el listado. El ranking de QS de Estudios Empresariales y de Gestión incluye 11 universidades colombianas, más que en cualquier otra materia. El mejor curso de Estudios Empresariales y Administrativos del país se encuentra en la Universidad de Los Andes Colombia, que ocupa el puesto 91.



Lea también: Icetex: requisitos para obtener una condonación y las fechas para hacerlo



También hay seis universidades colombianas en el ranking de Derecho de QS. La Universidad del Rosario se sitúa en el puesto 95, entrando en el top 100, mientras que la Universidad Externado de Colombia se sitúa en el puesto 55, saltando 37 puestos año tras año. La Universidad de Los Andes Colombia mantiene el primer puesto en la materia en el puesto 45.



En total, la entrega de 2022 de la comparación global de rendimiento universitario de QS ofrece datos independientes sobre el rendimiento de 118 programas de 14 universidades colombianas. Sólo 16 programas descienden este año, mientras que 38 mejoran su clasificación, 50 se mantienen estables y 14 son nuevas entradas.



La universidad más fuerte de Colombia es la Universidad Nacional de Colombia, que cuenta con 30 departamentos clasificados, cinco de los cuales se sitúan entre los 100 primeros. Le sigue de cerca la Universidad de Los Andes Colombia, que cuenta con 27 programas clasificados, ocho de los cuales se sitúan entre los 100 primeros este año.

Los programas que lograron clasificar entre los mejores 100 del mundo en su respectiva disciplina son:



Lea también: Icetex lanza convocatoria para aplicar a becas en España



1. Universidad Nacional de Colombia: Ingeniería - Mineral y Minería (puesto 36)

2. Universidad de los Andes: Estudios de Desarrollo (43)

3. Universidad Industrial de Santander - UIS: Ingeniería de Petróleo (45)

4. Universidad de los Andes: Derecho (45)

5. Universidad Nacional de Colombia: Ingeniería del Petróleo (49)

6. Universidad de los Andes: Lenguas Modernas (52)

7. Universidad Externado de Colombia: Derecho (55)

8. Universidad Nacional de Colombia: Lenguas Modernas (71)

9. Universidad de los Andes: Estudios Empresariales y de Gestión (91)

10. Universidad del Rosario: Derecho (95)

11. Universidad Nacional de Colombia: Arquitectura, Urbanismo y Diseño (51-100)

12. Universidad de los Andes: Historia (51-100)

13. Pontificia Universidad Javeriana: Teología, Divinidad y Estudios Religiosos (51-100)

14. Universidad de los Andes: Ingeniería del Petróleo (51-100)

15. Universidad de los Andes: Antropología (51-100)

16. Universidad Nacional de Colombia: Antropología (51-100)

17. Universidad Externado de Colombia: Gestión de Hostelería y Ocio (51-100)

18. Universidad de los Andes: Política y Estudios Internacionales (51-100)



Lea también: Lecciones de ‘la mejor maestra del mundo’ para Colombia



Ben Sowter, QS Vicepresidente Senior, comenta: "La edición de este año del QS World University Rankings by Subject indica que los mejores departamentos universitarios de Colombia siguen siendo altamente competitivos a nivel regional. La mayoría de los programas clasificados mantuvieron su rango o mejoraron. En particular, observamos que ofrecen algunos de los mejores programas de América Latina para los estudiantes que desean convertirse en futuros líderes empresariales o entrar en la industria petrolera. Estas son las fortalezas que los actores de la educación superior de Colombia pueden enfatizar mientras buscan atraer el mejor talento regional y forjar alianzas internacionales con la industria y las instituciones pares".



Las clasificaciones, elaboradas por los analistas mundiales de educación superior QS Quacquarelli Symonds, proporcionan un análisis comparativo independiente sobre el rendimiento de 15.200 programas universitarios individuales, realizados por estudiantes de 1543 universidades que se encuentran en 88 lugares del mundo, en 51 disciplinas académicas y cinco amplias áreas de facultad.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

- Los mejores trucos para que los niños se duerman rápido



- Tasa de aceptación de Harvard cae a un mínimo histórico



- La técnica para estudiar y aprender inglés así no tenga tiempo