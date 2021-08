Maveryck Garzón, el colombiano que hace rifa para estudiar fuera del país

Hace más de un año Maveryck Garzón, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, decidió aplicar a una maestría en Alemania. Aunque el proceso se vio retrasado por el tema de la pandemia, después de enviar todos los documentos solicitados y gracias a su buen desempeño durante su pregrado, en junio de este año fue finalmente aceptado en el programa de Mecánica Computacional de la Universidad Técnica de Munich.



Pese a la buena noticia, el joven se encontró con un obstáculo para hacer realidad su deseo de continuar con sus estudios en el extranjero. La embajada le solicitaba 10.000 euros para sacar la visa de estudiante, recursos con los que se sostendría el primer año en Alemania.



(Le puede interesar: Sí hay becas para colombianos: estas son las ofertas de la Fundación Forge)

Para conseguir el dinero Maveryck Garzón acudió en primero lugar al Icetex para pedir un préstamo por 25.000 dolares con los que se habría podido sostener casi dos años estudiando en el extranjero. "Pero el Icetex me pedía un codeudor, que era mi mamá, pero no la aceptaron. Por eso no pudimos seguir con ese prestamos porque no tenia más familiares a quienes pedirles que me hicieran el favor", le dijo el joven a EL TIEMPO.



(También: Colombia, con dos universidades en el Top 10 de Latinoamérica)

En busca de otras fuentes para conseguir el dinero necesario, decidió recurrir a las redes sociales para rifar primero una freidora de aire. Fueron 500 boletas a 20.000 pesos que consiguió vender en su totalidad gracias al apoyo de profesores de la Universidad Nacional y egresados de esta y otras instituciones que incluso aportaron recursos en forma de donaciones.

Hola a todos, soy egresado de Ingeniería Mecánica de la UNAL y fui admitido al programa de maestría "Computational Mechanics" en la Universidad Técnica de Munich. Mi familia no cuenta con suficiente dinero y por ello estoy rifando una freidora de aire para poder reunir recursos. pic.twitter.com/aoGEJNUawq — Maveryck Andrés Garzón (@Maveryk04) August 24, 2021



"Después empezamos a hacer una colecta en una plataforma de internet y entre los donantes estábamos un año de café gratis que me regaló una familia de Moniquirá, Boyacá", cuenta Garzón. Gracias a esto, a prestamos familiares y a un crédito que sacó su mamá consiguieron llegar a la meta de los 10.000 euros.



Pero señala que la idea es continuar con la colecta para no depender tanto del dinero de los préstamos debido a que él se va a estudiar mientras que su mamá quedaría en el país con la deuda. Por eso, los interesados en continuar ayudándolo pueden realizar sus donaciones a través de Nequi o Daviplata al número 3215423876.



Durante todo este proceso el joven ingeniero se encontró con más personas que compartieron con él cómo han atravesado por situaciones similares en las que no les fue posible conseguir los recursos para estudiar en otro país y tuvieron que regresar.



(Además: 'Rankings' de universidades: así han evolucionado las colombianas)



"Sería bueno que se modificaran las ayudas que hay hoy en día porque, por ejemplo, el Icetex le presta a uno pero si uno no tiene una casa con carro no te van a dar el préstamo, no es tan fácil", comenta.



Por ahora, para llegar finalmente a Alemania aun le resta asistir a la cita en la embajada para solicitar finalmente su visa y una vez cumplido este proceso espera viajar a mediados de octubre para empezar con su maestría.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Más noticias

Cursos de inglés gratis, así puede acceder y mejorar su perfil profesional

¿Quiere hacer su pasantía de investigación en universidades de Canadá?