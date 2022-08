El excongresista Mauricio Toro fue designado por el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, para ocupar la presidencia del Icetex, una de las entidades clave en la apuesta educativa del Gobierno de Gustavo Petro, cuya principal apuesta es garantizar un mayor acceso a la educación superior, en especial en las regiones.



Este nombramiento fue aplaudido por algunos sectores, dado el seguimiento que durante años ha hecho Toro respecto al sector; pero también fue cuestionado, en especial por su postura cuando fue representante a la Cámara y durante la campaña electoral pasada, donde propuso "sepultar" al Icetex y reemplazarlo por otra entidad que "no se comporte como un banco", a la cual proponía nombrar como 'Protalento'.



Lea también: Mauricio Toro, el nuevo presidente del Icetex

Tras su nombramiento, Toro habló con EL TIEMPO. En esta entrevista se mantuvo en la idea de "sepultar el modelo actual" de la entidad, y hacer una reforma estructural de la misma. Sin embargo, señaló la importancia de hacerlo de manera sostenible y responsable, sin causar estragos financieros al Icetex, pero siempre con una mirada social y humana.

Así mismo, se refirió a los retos urgentes de la entidad, como la condonación de créditos educativos y la modificación de las condiciones de los mismos, con el fin de garantizar financiación educativa que no asfixie económicamente a los usuarios, con tasas de interés y plazos que se ajusten a la realidad económica de los beneficiarios.

¿Qué opina del manejo que ha tenido el Icetex hasta el momento y que espera alcanzar?



Queremos devolverle esa misión social a la entidad, el trato humano que es necesario en una institución tan importante como esta. Hay que recordar que en 2005 hubo una reforma que volvió al Icetex en una entidad financiera, y eso fue lo que hizo que muchas líneas de crédito se alejaran de ese trato humano, y se encontraron líneas con unos costos supremamente elevados para los usuarios y la capitalización de intereses. En las conversaciones que hemos tenido, tanto por parte del ministro Alejandro Gaviria y de las propuestas de campaña del presidente Petro, se fijaron seis puntos claves dentro de la transformación del Icetex que esperamos alcanzar.



Lea también: Las mejores universidades de Estados Unidos en 2022, según Forbes

¿Cuáles son esas seis prioridades?



En primer lugar, fortalecer la misión social, para que la entidad siga creciendo de manera sostenible y pueda llegar a los territorios más apartados del país, desconcentrar la oferta de las capitales y llevarla a las regiones, que poblaciones campesinas, afro, indígenas y raizales puedan realizar sus estudios. En segundo lugar está la financiación justa de la educación, que logremos un modelo humano, sostenible y justo, para evitar las elevadas tasas de intereses que estamos viendo con algunas líneas de crédito.



En tercer lugar, modernizar la entidad, logrando cercanía e información clara. Hoy tenemos diferentes sistemas de información que no se hablan entre ellos, y se requiere una integración de los mismos para humanizar al Icetex. Lo cuarto es encontrar fuentes de financiación competitivas. Tenemos claro que se asumió hace unos años un crédito con el Banco Mundial que hizo que algunas líneas de crédito fueran impagables, con casos de jóvenes que pagan hasta cuatro veces lo que pidieron prestado, que pagan cuotas superiores al 80 por ciento de sus ingresos, y eso no puede seguir pasando.

Perdón lo interrumpo. ¿De dónde saldrán esas fuentes de financiación?



Buscaremos recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), de la adquisición de créditos flexibles, a unas tasas inferiores a las actuales, la emisión de bonos educativos y recursos de cooperación internacional para la educación. Esto garantizará tener unas tasas de interés justas y decentes.

¿Cuáles son las dos prioridades restantes?



La quinta prioridad es reducir la carga administrativa, que se ve reflejada en el recibo de pago de los jóvenes. La entidad debe ser más eficiente y reducir costos. Finalmente, el sexto punto es mejorar las condiciones de los créditos actuales, sobre todo de las líneas más problemáticas.



Lea también: Becas en técnicos y tecnólogos para mujeres trans en Bogotá

¿O sea que los usuarios podrían esperar nuevas condonaciones y alivios?



Para las condonaciones se priorizara a quienes abandonaron sus estudios, los reportados a centrales de riesgo y población vulnerable que finalizó su carrera. FACEBOOK

TWITTER

Hay una promesa de campaña de la condonación de 4.000 créditos estudiantiles, como ya se anunció hace unos días. Esa promesa hay que honrarla. Debemos revisar las condiciones, a qué líneas de crédito y tipos de estudiantes. Hay dos características de esa población que sería priorizada: primero, jóvenes que no continuaron con sus estudios por cualquier situación pero que quedaron con la deuda y muchos de ellos han sido reportados a centrales de riesgo, es una cartera irrecuperable que necesita acciones puntuales; y en segundo lugar la condonación de intereses y parte del capital de la deuda a aquellos estudiantes que terminaron de cursar sus estudios.

¿Esto no causaría problemas económicos a la entidad?



Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Toro, nuevo presidente de Icetex Foto: Mauricio Toro

Sabemos que tenemos que tener mucho cuidado y proteger la cultura de pago de los estudiantes a los créditos del Icetex. Un estudiante que termina su carrera y empieza a pagar su deuda a una tasa justa, en el tiempo justo, garantiza que esa plata entre de nuevo a la entidad para ayudar a otros jóvenes que recién empiezan sus estudios. De eso depende el equilibrio económico y la salud financiera del Icetex. Por eso debemos garantizar que estas condonaciones se den en el marco de unas condiciones específicas sin que esto vaya a afectar la cultura de pago de los usuarios.

La pasada administración del Icetex destaca que se hicieron cambios importantes en fuentes de financiación y para traer alivios a los estudiantes. ¿Cómo ve esas acciones?



Se han hecho cosas buenas, no puedo decir que no. Debemos trabajar sobre lo construido, pero sí se requiere una profunda reforma al interior de la institución.



Algunas de esos alivios, como la suspensión de pagos, terminaron haciendo una acumulación de intereses y capital. Se congelaron los pagos, pero los usuarios continuaron con líneas de crédito que son insostenibles. Si bien hubo un plan de alivios que le generó beneficios a alguna parte de la población, hay que replantear cuáles mantener y qué reestructuraciones se deben hacer.



Actualmente el Icetex es la única entidad pública a la que se le permite la capitalización de intereses, y esto termina afectando a los deudores que terminan con una incapacidad de pago. Tenemos personas cuyas cuotas ocupan gran parte de su salario, y por sobrevivir deciden no pagar, lo cual genera problemas financieros a la entidad. Y es eso precisamente lo que se debe atender, los alivios a los que debemos apuntar.



Hoy tenemos una entidad a la que la gente le tiene miedo y malestar por todos estos problemas, y eso debemos mejorarlo.



Lea también: Mineducación aprueba plan de pagos de la Fundación Universitaria San Martín

El gobierno pasado decretó el pago contingente al ingreso (que los usuarios paguen según su salario, descontando la cuota por nómina). ¿Qué opina del modelo?



Hay que decir que este modelo se decretó en el Gobierno Duque, pero viene de una reforma en el Gobierno Santos. Lo que se busca es que el valor de las cuotas no sean tan altas comparadas al salario del joven, para garantizar que pueda pagar su crédito sin que se asfixie económicamente.



Lo que se hizo en el anterior Gobierno fue garantizar este mecanismo, pero hay una restricción, y es que aplica solo para usuarios nuevos que se acojan al modelo. No todas las personas pueden acceder a este beneficio obviamente porque se necesitan recursos. Dependerá de lo que logremos alcanzar del PGN para garantizar que sean más los beneficiarios de este mecanismo, que hay que seguir haciendo crecer, porque es positivo para los usuarios, que no se van a ver asfixiados, y para la entidad, porque se garantiza el pago de la deuda.

Muchos cuestionaron su nombramiento porque consideran que usted como legislador proponía 'sepultar' al Icetex. ¿Continúa con esta misma postura?



Me mantengo en decir que la manera como está funcionando hoy el Icetex no puede continuar. Hay que sepultar y liquidar las líneas de crédito que están ahogando a miles de jóvenes. Ese modelo financiero bancario en una entidad social al servicio de la educación hay que sepultarlo. Debemos crear un modelo distinto, humano, que le dé tranquilidad a los jóvenes de que pueden adquirir un crédito y pagar esa deuda. El anterior modelo se quedó corto y fracasó. Debemos tener uno nuevo que llegue a las regiones, que sea amable con el usuario y que le devuelva la confianza a la entidad.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Reducción Educación

- Icetex abre convocatoria de becas para estudiar en Suiza



- Convocatoria gratuita para que mujeres se formen en habilidades de construcción



- Cae el número de profesores universitarios: ¿qué efectos trae para la educación?