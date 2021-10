Esto aumentarán las matrículas y pensiones de colegios privados en 2020

El Ministerio de Educación dio a conocer la resolución 19770 de 2021, en la que se establecen los parámetros que aplicarán para el aumento en el valor de matrículas y pensiones en los colegios privados del país, que entrará en vigencia a partir del periodo de estudios que da inicio en 2022.



De esta forma, la cartera educativa sostiene en el documento que el aumento en general en las instituciones privadas será del 4,4 por ciento, lo que corresponde al valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC).



Sin embargo, este valor puede ser superior dependiendo de diferentes variables. Por ejemplo, se establece que los establecimientos del sector “que soporten que el pago de salario de al menos el 80 por ciento de sus educadores se sujeta a la escala de remuneración que fija anualmente el Gobierno nacional para los docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979, podrán aumentar sus tarifas en 2,5 puntos porcentuales adicionales”.



Esto, sumado a otras variables como el régimen al que pertenezca el colegio, inversiones en bioseguridad, entre otras, permitiría un incremento total de hasta el 7,7 por ciento.



La misma resolución establece que en caso de que las familias no realicen el pago oportuno de los valores de matrícula o pensiones, “los establecimientos educativos de carácter privado de preescolar, básica y media, podrán retener los informes de evaluación de los estudiantes, a menos que los padres o responsables de esta obligación puedan demostrar imposibilidad de pago por justa causa”.



Pese a ello, el Ministerio recordó que el no pago no da facultades a las instituciones de negarle la prestación del servicio y que “en ningún caso cuentan con autorización para impedirles presentar evaluaciones, retirarlos del salón de clase, excluirlos de participar de actividades pedagógicas, y demás actividades académicas”.



La resolución también señala que los establecimientos educativos no pueden incurrir en prácticas restrictivas cuando realicen la solicitud de materiales educativos y no pueden exigir proveedores ni marcas específicas, ni establecer mecanismos que de cualquier forma impidan la concurrencia de múltiples proveedores en la provisión de estos materiales.



