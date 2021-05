Matrícula cero y no alternancia: ¿son viables las peticiones del paro?

La primera reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro terminó este lunes sin un acuerdo, algo que se venía venir. Se espera que en los próximos días se lleven a cabo nuevos encuentros, pero las diferencias entre ambas partes parecen no ser fáciles de resolver.



Y mientras tanto, los impulsores de las marchas siguen insistiendo en que se cumpla con las exigencias planteadas en el pliego de emergencia, que incluye dos puntos claves para el sector de la educación: la matrícula cero en universidades públicas y la negativa a volver a las clases presenciales en los colegios del país mediante el modelo de alternancia.



EL TIEMPO consultó a expertos para determinar qué tan viables son estas peticiones.

Matrícula cero

Se trata de una petición histórica de los estudiantes que estuvo presente en la agenda de las manifestaciones del 2018 y 2019, y que tomó más fuerza a causa de la pandemia.



En este punto cabe recordar que con el Fondo Solidario para la Educación del Ministerio de Educación, parte de los costos de matrícula en universidades públicas se han cubierto en los últimos dos semestres, a lo que se suman recursos propios y de los gobiernos locales.



También es importante señalar que para algunas instituciones la matrícula de pregrado representa apenas el 5 por ciento de sus ingresos, y en otras, como la Militar Nueva Granada, esto es el 38 por ciento.



Con todo esto en mente, de acuerdo con el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), esta sería una propuesta al menos viable.



Los balances contables de las IES públicas del 2019 (último dato confiable, dado que muestra los ingresos habituales por concepto de matrícula en pregrado sin contar los descuentos anunciados por pandemia), muestran que serían necesarios cerca de 920.000 millones de peso al año para cubrir los costos de pregrado de las 25 universidades públicas del país con información al respecto.



Las otras siete no han publicado cuánto perciben por matrícula. Con todo esto, esta cifra cubriría al 70,4 por ciento de los estudiantes.



Para LEE se trata de un gasto que puede costear el Estado, si se tiene en cuenta que con los tres días sin IVA al año se dejan de percibir un billón de pesos.



No a la alternancia educativa

La insistencia de Fecode de no regresar a las aulas pasa por varias razones: por un lado, el sindicato cree que no están las condiciones que garanticen la salud de estudiantes y docentes, y por otro, los maestros dicen que no volverán a las aulas hasta que estén vacunados.



En cuanto a esto último, los docentes están priorizados en la etapa 3 del plan de vacunación, por lo que son los próximos en la lista junto con personas con comorbilidades.



Por otra parte, desde mediados del 2020 organismos como Unicef, Unesco y el BID han insistido en que los colegios deben ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir, dados los riesgos emocionales, sociales y de aprendizaje a causa del aislamiento y la falta de acceso a conectividad en un país como Colombia.



De acuerdo con el LEE, la petición de ‘no alternancia’ del comité del paro no es recomendable, por muchas razones. Entre ellas, que el 55,18 por ciento de los estudiantes del sector oficial no cuentan con computador e internet en su hogar; el 60 por ciento de estudiantes no participaba en las actividades como guías físicas o cartillas, y el 40 por ciento dejó de asistir a clases en línea. Y lo más grave: en las pruebas Saber 11 del 2020 aumentaron las brechas de desempeño entre menores según su estrato social.



Sin embargo, sí es necesario ajustar el modelo de alternancia, en especial a lo que se refiere al ritmo de las adecuaciones y la apropiación y ejecución de los recursos destinados por el Ministerio de Educación a las entidades territoriales.



Así lo cree la ex viceministra de Educación Isabel Segovia: “El sistema educativo estuvo muy quieto el año pasado y no se hicieron las inversiones ni se ajustaron los protocolos a tiempo. El proceso va supremamente lento, y además la información es muy difícil de encontrar y verificar”.



