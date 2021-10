Universidades públicas, preocupadas por giros de matrícula cero

Una de las medidas más aplaudidas respecto a la educación superior en los últimos años ha sido la matrícula cero para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de universidades públicas, política surgida luego de las intensas protestas presentadas en todo el país en el primer semestre del año.



Pero ahora surge otro problema sobre el cual advierten desde el Sistema Universitario Estatal (SUE), que señala que los tiempos en los que se hacen los giros estarían afectando la financiación de las universidades.



(Lea también: Así han caído las matrículas universitarias en Colombia por la pandemia)

Esto se suma a otras críticas a la estrategia provenientes de diferentes sectores. Por ejemplo, matrícula cero estipula el cubrimiento de 695.000 estudiantes en todo el país; no obstante, distintas voces advierten que esta cifra no cobijaría a todos los universitarios de estratos 1, 2 y 3 que estudian en las instituciones oficiales.



El SUE le dijo a EL TIEMPO que la entrega de estos recursos puede tardar hasta seis meses, lo que implica demoras importantes que dejarían a estas instituciones sin los recursos suficientes para operar.



(Además: ‘En Colombia sobran universidades y faltan instituciones técnicas’)



Esto resulta preocupante en un sector que depende, según la institución, de los dineros de las matrículas entre un 50 y un 80 por ciento.



Para entender un poco a qué se debe esta demora, hay que tener en cuenta las reglas de juego que fijó el Ministerio de Educación para que las universidades puedan acceder a los recursos.



En primer lugar, una vez terminado el periodo de matrículas, las instituciones deben cargar en la plataforma del ministerio la información de todos los estudiantes que reciben el beneficio tras cumplir con los requisitos previos, cuyo principal componente es pertenecer a los estratos 1, 2 y 3.



(Le puede interesar: Presupuesto del sector Educación vuelve a incrementar en 2022)



Hecho esto, la entidad verificará dicha información para después emitir un concepto favorable, tras lo cual se realizarán los giros.



Todo parece indicar que las demoras a las que se refiere el SUE se deben precisamente a esta etapa de verificación. En parte, porque muchas instituciones públicas contaban con un calendario académico desfasado por cuenta de los paros y, por otro lado, porque esta información debe ser rigurosamente verificada para evitar los llamados ‘colados’.



De cualquier forma, incluso si se tratara de demoras injustificadas, esto afecta el funcionamiento de las universidades, que normalmente reciben con mayor rapidez estos recursos con el pago de la matrícula al inicio del semestre. Esto generaría falta de liquidez para, por ejemplo, pagar los gastos de nómina.



(Lea también: Lo que debe hacer para legalizar su carrera universitaria en otro país)



De cualquier forma, los mismos lineamientos del Mineducación establecen que, tras el concepto favorable, hay tres etapas para girar los recursos, los cuales sí cuentan con fechas claras ,de la siguiente forma:



Primer giro: 40 por ciento del monto de matrícula neta de los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 validado por el MEN. Este primer giro se efectuaría 15 días calendario después de emitido el concepto favorable del ministerio sobre el cargue de información recibido.



(Lea también: Paso a paso: ¿cómo consultar el estado de cuenta de Icetex?)



Segundo giro: 40 por ciento del monto de matrícula neta no cubierta de los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 validado por el MEN. Este segundo giro se efectuará 45 días calendario después de emitido el concepto favorable del ministerio y contando con la información de aportes de entidades territoriales y, en lo posible, giros de beneficiarios antiguos de Generación E.



Tercer Giro: 20 por ciento o saldo por asumir, a realizar 75 días calendario después de emitido el concepto favorable del ministerio y teniendo en cuenta los giros de las entidades territoriales y los que se van a dar o ya se hubieran efectuado por el programa Generación E.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

- Mineducación reconoce como universidad a Escuela Colombiana de Ingeniería



- Entérese cómo ajustar sus cuotas con el Icetex de acuerdo con sus ingresos



- Icetex abre convocatoria para acceder a 11.000 créditos educativos