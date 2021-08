Matrícula cero: tres proyectos de ley buscan que sea política de Estado

La matrícula cero, una de las grandes apuestas en el sector educativo, ha cobrado gran relevancia por cuenta de la emergencia económica surgida por la pandemia de covid-19.



Y aunque el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, ya anunció que para el semestre 2021-2 y todo el 2022 está garantizada la gratuidad para 695.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de instituciones de educación superior (IES) públicas, el compromiso ha sido convertir esta iniciativa en una política pública que se mantenga en el tiempo.



Esto no puede lograrse de la noche a la mañana, pues se requiere una ley de la República que garantice los recursos y que el beneficio no sea removido si el gobierno de turno así lo decide.



Pero a falta de un proyecto de ley, en el Congreso ya se radicaron tres proyectos que buscan esto mismo. Uno de ellos es del mismo Gobierno, otro de la bancada de oposición (con el apoyo del Comité del Paro), y uno más de varios congresistas de diferentes partidos.



Esto es lo que busca cada iniciativa y sus principales diferencias entre sí:

El proyecto del Gobierno

La matrícula cero no será un proyecto de ley individual, sino que hace parte de la reforma tributaria, también llamada Ley de Inversión Social, que recientemente radicó el Ministerio de Hacienda ante el Congreso de la República.



Concretamente este tema se trata en el artículo 23 de dicha iniciativa, en la que se establece lo siguiente: “El Gobierno nacional destinará anualmente recursos para atender las necesidades de los jóvenes de las familias más vulnerables, mediante el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas. Estos recursos se dispondrán a través de Generación E, otros programas de acceso a la educación superior pública y el fondo solidario para la educación creado mediante el Decreto Legislativo 662 de 2020”.



De esta manera se busca pasar de la cobertura de la gratuidad en el semestre 2021-2 y todo 2022, que ya se encuentra garantizada, a una política pública que se mantenga en el tiempo.



El artículo mantiene para tal fin dos estrategias que han ayudado al acceso a la educación superior: el programa Generación E con todos sus componentes, ya sean de atención a personas en condición de vulnerabilidad o por excelencia académica.



La otra es el Fondo Solidario para la Educación, creado a raíz de la emergencia sanitaria, cuyos recursos, sumados con los de alcaldías y gobernaciones, son los que garantizaron este semestre la gratuidad.



Sin embargo, los detalles de dónde o cuánto sumarán los recursos para la matrícula cero no se establece en el articulado del proyecto. Por el contrario, deja sentado que el Gobierno deberá reglamentar sobre el asunto después de que se apruebe la iniciativa.



El proyecto de la oposición

El Comité del Paro, de la mano de varios congresistas de oposición, también presentó su propio proyecto, mucho más ambicioso en materia de cobertura, pero por lo mismo polémico por lo que serían sus fuentes de financiación.



Cabe recordar que este sector presentó la misma iniciativa ante el Congreso la pasada legislatura, pero esta se hundió precisamente porque no dejaba claro de dónde se obtendrían los recursos, señalaron en su momento los congresistas que votaron en contra.



Y es que lo que pretende el proyecto de ley 132 radicado en la Cámara de Representantes es que la cobertura de la matrícula cero no sea solo para los estratos 1, 2 y 3, y que además aplique para estudiantes de posgrados.



Además, establece que todo el dinero para esta política vendrá directamente del Gobierno mediante adiciones en el Presupuesto General de la Nación y que “en ningún caso podrá afectar los presupuestos actuales de las Instituciones de Educación Superior (IES)”.

El proyecto de la bancada de Gobierno

Otro grupo de senadores, encabezados por Horacio José Serpa, del Partido Liberal, presentaron ante el Senado el proyecto de ley 024, que también busca convertir la matrícula cero en política de Estado.



La iniciativa plantea utilizar recursos del Fondo Solidario para la Educación, del Presupuesto General de la Nación, saldos y excedentes del Ministerio de Educación y traslados presupuestales.



Este proyecto habla de “estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad”, por lo que no es claro si continuará la cobertura a estratos 1, 2 y 3 o si podría ser reducida la base de beneficiarios. Lo que sí es claro es que solo aplicará para programas de pregrado.



Al igual que con la reforma tributaria, los pormenores de la reglamentación estarán a cargo del Gobierno, en caso de que se apruebe el proyecto.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

