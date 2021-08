Matrícula cero: ¿Qué pasa con las universidades privadas?

Uno de los principales anuncios en materia educativa de los últimos años ha sido la matrícula cero para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de las universidades públicas del país.



Se trata de una ayuda que de momento cubre el segundo semestre de 2021 y los dos semestres de 2022, pero que se espera que se convierta en política de Estado y, por eso, en el Congreso de la República se tramitan varios proyectos de ley para tal fin, incluida la ley de Inversión Social (reforma tributaria), presentada por el Gobierno.



Diferentes sectores insisten en que esta medida es insuficiente para afrontar la difícil situación económica de los jóvenes del país y que, por lo tanto, sería necesario ampliar la gratuidad a las universidades privadas.



Esa propuesta está precisamente incluida en uno de los proyectos en el Congreso. Se trata del proyecto de ley 139, presentado en el Senado por varios congresistas como Ruby Helena Chagüi Spath, Milla Patricia Romero Soto, Carlos Felipe Mejía Mejía, Fernando Nicolás Araújo Rumié, Ciro Alejandro Ramírez, John Harold Suárez Vargas, Amanda Rocío González R, Jairo Cristancho Tarache, Hernán Humberto Garzón, Yenica Sugein Acosta Infante, Henry Cuéllar Rico, Enrique Cabrales Baquero y John Jairo Bermúdez Garcés.



Este proyecto busca asegurar la matrícula cero a estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas, pero también tiene un aparte especial para las instituciones de educación superior privadas.



“De conformidad con la disponibilidad presupuestal este beneficio se podrá extender a entidades de educación técnica, tecnológica y de educación superior de carácter privado, sin que el valor por cada estudiante exceda lo que se pagaría por aquel en una entidad pública, pudiendo el beneficiario, la institución educativa o las entidades territoriales completar el valor restante”, se lee en el texto del documento.



Es decir, de aprobarse este proyecto, el Gobierno podría pagar a las universidades privadas por la matrícula de estudiantes de estratos 1, 2 y 3, siempre y cuando no se exceda el valor que se pagaría en una universidad pública.



En otras palabras, y dado que la matrícula en instituciones privadas es más elevada que en públicas, esta ayuda serviría a manera de subsidio ya que no siempre garantizaría la gratuidad. El resto del valor de la matrícula lo tendría que dar el estudiante o sería complementado con ayudas de otros sectores.



Y aunque esta iniciativa, que recién inicia su tránsito en el Congreso, daría unos primeros pasos a la matrícula cero en IES privadas, la verdad es que se trata de una medida que ya ha causado polémica en algunos sectores, dado que se darían recursos del Estado a entidades privadas.



Pese a ello, algunas voces en la academia consideran que la matrícula cero en universidades privadas, al menos para estratos 1, 2 y 3 es más que necesaria, no solo para ayudar a los jóvenes, sino para apoyar a las universidades que atienden a este sector de la población ante la caída de las matrículas y, por lo tanto, una difícil situación económica de las instituciones.



Una de esas voces es la de Jaime Arias, rector de la Universidad Central y exministro de Educación. El académico señaló que se debe “pensar también en esos jóvenes que están en instituciones privadas en medios de muchas dificultades”.



De acuerdo con Arias, el grueso de las universidades privadas del país reciben a estudiantes de estos estratos, por lo que se ven afectadas económicamente si no se les ayuda. Ante esto, propone al Congreso y a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) “discutir y apoyar el subsidio o bono para la contribución a la financiación de la matrícula para estudiantes de pregrado de estratos 1, 2 y 3 de instituciones de educación superior privadas”.



